ALERTA

Nível do rio chegou a 15,94 metros nesta sexta-feira (20); medida busca evitar acidentes com banhistas.

Manaus (AM) – A praia do complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, foi interditada para banho nesta sexta-feira (20), após o nível do rio Negro atingir 15,94 metros. A medida foi adotada pela Prefeitura de Manaus por segurança dos frequentadores.

A interdição segue recomendação do Serviço Geológico do Brasil (SGB), que considera a marca de 16 metros uma condição de risco para a atividade de banho. Com o nível baixo do rio, podem surgir alterações no leito, como buracos, desníveis e depressões, que representam perigo para os banhistas.

A proibição abrange a área de acesso dos frequentadores ao rio e permanecerá em vigor até que as condições hidrológicas e de segurança sejam normalizadas, conforme avaliação técnica.

A prefeitura orienta que a população respeite a sinalização e não entre na água durante o período de interdição, para evitar acidentes.

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