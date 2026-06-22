Farrapo Cozinha

Chef Thaila Vaz transforma aniversário em celebração aberta ao público, com menu autoral, música ao vivo e programação especial no Farrapo Cozinha

Enquanto muitos amazonenses seguem viagem para Parintins, Manaus recebe uma programação especial no próximo sábado (27). A chef Thaila Vaz celebra seu aniversário com uma experiência gastronômica aberta ao público no Farrapo Cozinha, localizado no entorno do Largo de São Sebastião, no Centro Histórico da capital.

A partir do meio-dia, o espaço reúne clientes, amigos e apreciadores da gastronomia em um evento que combina culinária autoral, música ao vivo e convivência. Além disso, a proposta busca valorizar a ocupação cultural do centro da cidade durante o período do Festival de Parintins.

Menu autoral destaca ingredientes amazônicos

Para a ocasião, a chef Thaila Vaz desenvolveu um menu inédito em parceria com o chef Rafael Verdugo, sócio e chef executivo do Farrapo Cozinha. Assim, o cardápio combina ingredientes amazônicos, técnicas mediterrâneas e referências latino-americanas.

Entre os pratos criados especialmente para o evento estão o Montadito de Tucunaré Curado com creme de ervilha, dill e pão pita; o Tiradito de Salmão com abacate e tangerina à gremolata italiana; e o Taco Surf & Turf com coalhada da casa e jalapeño.

Dessa forma, a experiência busca ir além da gastronomia, oferecendo um encontro sensorial entre sabores regionais e internacionais.

Evento celebra aniversário e conexão com Manaus

Segundo a chef Thaila Vaz, a proposta nasceu do desejo de compartilhar o momento com o público manauara.

“Tenho uma relação muito afetiva com Manaus e com as pessoas que acompanham meu trabalho ao longo dos anos. Quis transformar essa data em uma celebração compartilhada, criando uma experiência que reunisse boa comida, música e um encontro diferenciado. É uma forma de agradecer o carinho que sempre recebi da cidade e brindar mais um ciclo fazendo aquilo que mais amo: cozinhar e receber pessoas”, destaca a chef Thaila Vaz.

Além disso, a iniciativa reforça a ideia de ocupação cultural do centro histórico por meio da gastronomia e da arte.

Música ao vivo compõe a programação

A programação musical acompanha a proposta do evento ao longo do dia. Às 13h, o grupo Samba a 3 abre a agenda com uma roda de samba especial, relembrando clássicos do gênero.

Em seguida, às 17h, o DJ Cezar Dantas assume a trilha sonora da tarde, mantendo o clima descontraído. Por fim, às 20h, o DJ Camilo Cruz encerra a programação com um set eletrônico.

Assim, o evento mistura diferentes estilos musicais e amplia a experiência do público.

Centro Histórico é valorizado como espaço cultural

Para o chef Rafael Verdugo, a iniciativa também fortalece o Centro Histórico como polo de gastronomia e convivência.

“Estamos muito felizes em receber a Thaila e celebrar essa data conosco. Construímos um cardápio autoral que traduz a identidade dos dois chefs e a proposta do Farrapo. Será um sábado especial, com boa comida, música e toda a atmosfera única que o Largo de São Sebastião oferece para moradores e visitantes”, afirma.

Além disso, ele destaca a importância de iniciativas que movimentam a região em períodos de grande fluxo turístico na cidade.

Entrada é gratuita

O evento não terá cobrança de couvert artístico. Dessa forma, o acesso será livre ao público durante toda a programação.

Por fim, a proposta reforça a tendência de experiências que unem gastronomia, cultura e convivência em Manaus, especialmente em datas de grande relevância no calendário cultural do Amazonas.

Serviço

O quê: Aniversário da chef Thaila Vaz no Farrapo Cozinha

Quando: 27 de junho (sábado), a partir das 12h

Onde: Farrapo Cozinha – Rua Costa Azevedo, 147, Centro, Manaus

Programação:

13h – Roda de samba com Samba a 3

17h – DJ Cezar Dantas

20h – DJ Camilo Cruz

Entrada: Gratuita, sem couvert artístico

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