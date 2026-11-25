IMPACTO

Instituições suspendem aulas presenciais e adotam atividades remotas para reduzir a exposição à fumaça.

A piora na qualidade do ar provocada pela fumaça das queimadas levou a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) a suspenderem atividades presenciais nesta quarta-feira (25). As medidas atingem estudantes, professores e servidores e buscam reduzir a exposição da comunidade acadêmica à poluição atmosférica.

Ufam suspende atividades no turno da manhã

A Ufam suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas presenciais no turno matutino desta quarta-feira (25), nos campi de Manaus. No entanto, professores e setores administrativos poderão realizar as atividades de forma remota ou assíncrona.

A decisão considera a Nota Técnica 372/2026 da Comissão de Qualidade do Ar da universidade, publicada às 20h30 de terça-feira (24). O documento aponta índices de qualidade do ar entre insalubres e muito insalubres na capital.

Além disso, a instituição informou que os níveis de material particulado fino (PM2,5) ultrapassaram o limite máximo recomendado pela Resolução Conama nº 506/2024.

Os serviços e as atividades essenciais continuarão funcionando, mas deverão adotar medidas de proteção e segurança respiratória.

Funcionamento dos Restaurantes Universitários

A suspensão também altera o funcionamento de parte dos Restaurantes Universitários (RUs) da Ufam. Confira:

RU da Medicina: funcionamento normal.

funcionamento normal. RU da Enfermagem: fechado.

fechado. RU do Setor Norte: fechado.

fechado. RU do Setor Sul: funcionamento para café da manhã e almoço, inicialmente.

UEA também suspende atividades presenciais

Já a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) suspendeu as aulas e as atividades acadêmicas presenciais nesta quarta-feira (25) nas unidades de Manaus e nos centros de Parintins e Itacoatiara (Cesp e Cesit).

Durante a suspensão, o expediente administrativo ocorrerá de forma remota. Segundo a universidade, a decisão busca preservar a saúde de estudantes e servidores diante da baixa qualidade do ar provocada pela fumaça.

Além disso, o Comitê de Mudanças Climáticas da UEA continuará monitorando as condições ambientais para orientar possíveis novas medidas.

Outras suspensões em Manaus

Além das universidades, as redes estadual e municipal de ensino também anunciaram mudanças nas atividades por causa da poluição atmosférica.

O Governo do Amazonas suspendeu as aulas da rede estadual a partir da tarde desta quarta-feira (25) em Manaus, Parintins, Itapiranga e Maués. A medida continuará durante toda a quinta-feira (26) e sexta-feira (27).

Na rede municipal de Manaus, a prefeitura suspendeu as aulas na quinta e sexta-feira. A decisão considera a piora na qualidade do ar e o aumento dos atendimentos a crianças com problemas respiratórios nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A capital registrou concentração média de PM2,5 de 76 microgramas por metro cúbico (µg/m³) na manhã desta quarta-feira, índice classificado como “Muito Ruim”.

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