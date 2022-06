Manaus (AM) – Após recusar suposto pedido de namoro de um adolescente de 14 anos até o momento não identificado, Flávia da Silva Bezerra, de 15 anos, foi esfaqueada 17 vezes pelo corpo, na tarde desta quinta-feira (23). A Tentativa de Feminicídio ocorreu em uma via pública, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

Conforme as informações de familiares, Flávia havia acabado de sair do cursinho quando foi abordada pelo infrator que não estava conformado com a suposta recusa de namoro da vítima.

Ainda conforme as informações, antes de ir até o curso onde a menina estava, o adolescente foi até a residência dela para tentar encontrá-la. Mas ao saber que ela não estava no local, ele se dirigiu até o endereço onde o crime aconteceu. Após a ação o infrator fugiu.

A adolescente que recebeu 17 facadas pelo corpo, foi socorrida e posteriormente encaminhada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa, localizado na Zona Norte. Flávia passou por procedimentos médicos na unidade de saúde e depois foi transferida para o Hospital e Pronto-Socorro (HSP) João Lúcio na Zona Leste, onde está internada com graves ferimentos.

O autor das facadas foi apreendido pelos policias militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), e encaminhado para a unidade policial, na companhia de sua mãe, onde passou pelos procedimentos cabíveis. A polícia investiga o caso.

Crimes contra a mulher

Outros casos de tentativa de feminicídios foram registrados em Manaus nos últimos meses, dentre eles está o caso da dona de casa que foi esfaqueada pelo ex-marido, um funcionário público identificado como Jorge José Gonçalves Mota, de 56 anos.

Na ocasião do crime, a vítima estava lavando louça para ir embora da casa, pois iria se mudar para a residência da sua mãe. No local, estavam somente ela e o acusado, quando o ex-marido se aproximou por trás, com uma faca, e desferiu um golpe em seu pescoço.

A vítima relatou às autoridades que ela entrou em luta corporal com o homem, segurando a lâmina da faca, cortando ambas as mãos, momento que ele bateu a cabeça no chão, diversas vezes, a ponto de quebrar os seus dentes. Ela ainda relata que ele tentava cortar o seu pescoço com a faca, até que a lâmina da faca se quebrou.

No momento em que ele foi buscar outra faca, ela informou que aproveitou para fugir do local. Ao sair da casa, a mulher encontrou seu filho e seu sobrinho, os quais a seguraram, pois a mesma estava desmaiando por perder muito sangue.

O criminoso aproveitou a situação para fugir do local. O filho da vítima e sobrinho tentaram segurar o carro dele, inclusive quebrando uma janela do veículo, mas não tiveram êxito.

O crime foi registrado na DECCM, onde a vítima solicitou as medidas protetivas de urgência. Após investigações sobre o paradeiro do homem, que havia fugido, ele foi localizado no ramal mencionado e recebeu voz de prisão.

Dados de violência contra mulher

Vários crimes contra a mulher foram registrados no amazonas nos últimos meses. Apesar dos inúmeros casos, dados levantados pelo Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), apontam que no primeiro trimestre deste ano, o índice de violência contra a mulher teve uma queda de 22% comparado ao primeiro trimestre de 2021, em Manaus. Neste ano, 480 ocorrências de violência doméstica foram contabilizadas na capital, contra 616 no mesmo período do ano passado.

Leia mais:

Homem é preso por tentativa de feminicídio contra ex-companheira em Manaus

Homem é procurado por tentativa de feminicídio ao esfaquear ex-companheira, em Manaus

Jovem de 20 anos é preso por tentativa de feminicídio e estupro contra adolescente no AM.

Acompanhe a página do EM TEMPO no Facebook