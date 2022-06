Fazem parte do pacote a recuperação do sistema viário de quatro bairros e a modernização de sistema de iluminação pública em LED

Coari (AM) – O município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus, receberá diversos investimentos em infraestrutura. O anuncio foi feito pelo governador Wilson Lima, nesta quinta-feira (23).

Entre os projetos anunciados por Wilson, estão a recuperação do sistema viário de quatro bairros, e a modernização do sistema de iluminação pública.

Durante agenda na cidade, o governador também assinou a ordem de serviço para reforma do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Manuel Vicente Ferreira Lima.

“A gente vai colocar também iluminação LED aqui no município. Já estamos com a estrutura pronta em Manaus para mandar. É um trabalho que a gente faz em aproximadamente vinte, trinta dias. De noite aqui vai ser tipo dia. Também assinamos alguns convênios importantes para recuperação do sistema viário”, destacou o governador.

Para pavimentação, estão programados R$ 14 milhões. Serão recuperadas ruas dos bairros Nazaré Pinheiro; Grande Vitória; Ciganópolis e Urucu. Os recursos serão repassados ao município por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), em um convênio firmado entre o governador e o prefeito Keitton Pinheiro.

Em 2019, o Governo do Estado concluiu a pavimentação de outra parte do sistema viário do município com o investimento de R$ 13 milhões por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Região Metropolitana (Seinfra).

O governador destacou que há outros dois convênios com o município para a recuperação de ramais. Por meio da UGPE, o Estado está repassando recursos para a prefeitura pavimentar os ramais Paraíso e Chico da Voz, localizados na Estrada Mamiá; e o Sol Nascente, Tarcísio e Bom Viver, que ficam na estrada Itapeuá. Nesses projetos, estão sendo investidos R$ 24 milhões.

O governo estadual também está pavimentando a Estrada Coari-Itapeuá. O investimento, por meio da Seinfra, é no valor de R$ 20 milhões, os serviços contemplam 19,94 quilômetros e a obra apresenta o percentual de 67,44% de execução, com previsão de conclusão para dezembro deste ano. A estrada vai interligar o município de Coari à comunidade de Itapéua.

Wilson Lima anunciou que, em setembro, o Ilumina +Amazonas chega a Coari com investimento de R$ 8 milhões. Serão substituídos, aproximadamente, 3.770 pontos de iluminação pública. Luminárias antigas darão lugar ao LED, tecnologia mais econômica e potente. Os trabalhos são coordenados pela UGPE.

Setor primário

Durante o Governo Presente, o Governo do Amazonas beneficiou instituições e associações ligadas à produção rural de Coari

. Para a Associação União das Comunidades Indígenas e não Indígenas do Rio (Copea-Aucinirc), foi entregue um cheque no valor de R$ 60 mil.

Coari será o segundo município a receber a subvenção do pescado, atendendo a um total de 94 pescadores. A entrega do Estado é por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS).

Pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) foram entregues um veículo Ducato Minibus para Colônia de Pescadores Profissionais e Artesanais de Coari Z-56 e um carro Fiat Argo, para dar suporte aos profissionais da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf).

Por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) e da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), Wilson Lima liberou operações de Crédito Rural no valor de R$ 349,9 mil, focados em incentivos aos negócios ligados à pesca e à agricultura.

Ainda durante o evento, foram entregues 112 Cartões do Produtor Primário (CPP) e 20 Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) para beneficiar os produtores rurais.

* Com informações da assessoria

