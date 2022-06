A ação criminosa foi uma forma de correção do "Tribunal do Crime"

Manaus (AM) – Um homem, até o momento não identificado, foi baleado nas mãos, no início da noite desta segunda-feira (27), como forma de correção pelo tribunal do crime. O caso ocorreu na rua Vinte e Três de Dezembro, no bairro Compensa, na Zona Oeste da capital.

De acordo com informações preliminares repassadas por populares, o homem foi levado por criminosos até uma área que fica atrás do CSU da Compensa, onde foi cobrado pelos roubos realizados na área e pela dívida que possui com o tráfico de drogas da região.

Ainda conforme as informações, na ocasião do crime, como forma de punição os autores dos disparos efetuaram diversos disparos de arma de fogo na região das mãos da vítima. Após a ação criminosa, os infratores fugiram sem serem identificados.

A vítima da ação foi socorrida por populares que o levaram para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, localizado na Zona Centro-Sul da cidade, onde passou por procedimentos médicos. De acordo com informações, o homem não corre risco de morte.

