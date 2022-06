Sesc AM abre vagas para cursos de música, dança e teatro

As mensalidades variam entre R$ 55,00 para trabalhadores do comércio e seus dependentes e R$ 120,00 para o público geral

Manaus (AM)- A Escola de Artes do Sesc Amazonas está com matrículas abertas para as aulas de Desenho, Teatro, Ballet, Canto Coral, Flauta Doce, Violão, Ukulele, Dança de Salão e Instrumentos de Sopro e Percussão.

As mensalidades variam entre R$ 55,00 para trabalhadores do comércio e seus dependentes e R$ 120,00 para o público geral. Todas as aulas serão ministradas na unidade do Sesc Balneário, localizado na Avenida Constantinopla, n.288, bairro Alvorada.

Para efetuar a matrícula, basta se dirigir à Central de Relacionamento do Sesc Amazonas no Balneário ou no Sesc Centro, localizado na Rua Henrique Martins, n.427. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h30, e aos sábados, das 09h às 12h.

PCG

Também estão sendo ofertadas vagas gratuitas especificamente para os cursos de Canto Coral, Dança de Salão, Flauta Doce e Instrumentos de Sopro e Percussão. A gratuidade é concedida ao público cuja renda familiar não ultrapasse o valor de três salários mínimos.

A ação faz parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) que atende, prioritariamente, comerciários e seus dependentes e estudantes ou egressos da Rede Pública de Ensino.

As inscrições são realizadas de forma presencial na Seção de Cultura localizada no Anfiteatro Ministro José Bernardo Cabral, situado no complexo da unidade Sesc Balneário (Avenida Constantinopla, n. 288, bairro Alvorada). Os interessados devem apresentar os seguintes documentos: Certidão de nascimento ou RG, CPF, Comprovante de Residência e Comprovante de Renda (Carteira de trabalho ou Contracheque). Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (92) 2121-8453 ou pelos números de whatsapp (92) 98111-3176 / 98127-3651.

Confira abaixo os dias, horários e valores dos cursos da Escola de Artes Sesc AM:

Desenho

Turma 1

Público: Infantil (06 a 13 anos)

Dia e Hora: Sábado (08h às 10h)

Turma 2

Público: Teens (14 a 17 anos)

Dia e Hora: Sábado (10h às 12h)

Trabalhador do Comércio e dependentes: R$ 60,00

Público Geral: R$ 110,00

Teatro

Turma 1

Público: Infantil (06 a 13 anos)

Dia e Hora: Sábado (08h às 10h)

Turma 2

Público: Teens (14 a 17 anos)

Dia e Hora: Sábado (10h às 12h)

Trabalhador do Comércio e dependentes: R$ 60,00

Público Geral: R$ 110,00

Ballet

Turma 1

Público: Baby (03 a 05 anos)

Dia e Hora: Sexta-feira (10h às 12h ou 14h às 16h)

Turma 2

Público: Teens (06 a 13 anos)

Dia e Hora: Sábado (08h às 10h ou 10h às 12h)

Trabalhador do Comércio e dependentes: R$ 55,00

Público Geral: R$ 115,00

Violão

Turma 1

Público: Infantil (10 a 14 anos)

Dia e Hora: Sábado (08h às 10h)

Turma 2

Público: 15 anos ou mais

Dia e Hora: Sexta-feira (18h às 20h)

Trabalhador do Comércio e dependentes: R$ 55,00

Público Geral: R$ 115,00

Ukulele

Turma 1

Público: Infantil (10 a 14 anos)

Dia e Hora: Sábado (10h às 12h)

Turma 2

Público: 15 anos ou mais

Dia e Hora: Quinta-feira (18h às 20h)

Trabalhador do Comércio e dependentes: R$ 55,00

Público Geral: R$ 115,00

Canto Coral

Turma 1

Público: Jovem/Adulto (17 a 55 anos)

Dia e Hora: Quinta-feira (18h às 20h)

Trabalhador do Comércio e dependentes: R$ 55,00

Público Geral: R$ 115,00

Dança de Salão

Turma 1

Público: 18 anos ou mais

Dia e Hora: Terça e Quinta (18h às 19h)

Trabalhador do Comércio e dependentes: R$ 70,00

Público Geral: R$ 120,00

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Cursos gratuitos são oferecidos pelo Sesc AM

Exposição estreia na galeria do Sesc Amazonas

Sesc AM promove atividades gratuitas em Manaus