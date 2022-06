Nível do rio Negro recua em Manaus pelo quinto dia seguido

Manaus (AM) – Em cota de inundação severa crescente desde o início de maio, o nível do rio Negro tem sua primeira descida em Manaus em quatro meses. O Sistema de Alerta de Eventos Críticos (SACE), do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM), conferiu que, após atingir a quarta maior cota da história, 29,76 m, em uma de suas grandes cheias, o afluente está recuando desde o dia 22 deste mês, marcando hoje 29,70 m.

Segundo o último Boletim de Monitoramento Hidrometeorológico da Amazônia Ocidental do SACE, o curso d’água está em processo de estabilização em Manaus, apresentando um comportamento que indica proximidade do fim do período de cheia. Entretanto, apesar da diminuição do nível hídrico, ainda é cedo para marcar o início de sua vazante. O rio Negro segue em cota de inundação severa – acima de 29,00 m.

“O rio Negro em Manaus apresenta um hidrograma estável, em que em 75% dos anos da série histórica a cota máxima ocorre no mês de junho e em 19% no mês julho”, afirma o boletim mais recente do SACE.

O documento indica, ainda, que após o próximo mês, o afluente tende a entrar na fase de vazante, diminuindo o seu nível de água até que chegue à sua cota mínima.

O SGB-CPRM acompanha atentamente o processo de inundação do rio Negro. Ao longo deste ano, a instituição emitiu três alertas de cheias, prevendo a cota máxima a ser atingida pelo curso d’água no período subsequente ao seu lançamento. Além disso, o SACE realiza um monitoramento constante do Negro e das demais bacias hidrográficas brasileiras.

*Com informações do CPRM

Fotos: reprodução

