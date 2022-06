Adolescente morre afogado após tomar banho no Rio Negro com amigos

Manaus (AM) – O corpo de um adolescente identificado como Enderson dos Santos, de 17 anos, foi encontrado boiando na noite de terça-feira (28), no Rio Negro, nas proximidades da Ponte Jornalista Phelippe Daou, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, o adolescente estava com um grupo de amigos tomando banho de rio e desapareceu nas águas.

Desesperados em buscas de notícias do paradeiro do jovem, as pessoas que estavam com ele acionaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) para realizarem buscas.

Após alguns minutos de incursão, o corpo do adolescente foi resgatado. A remoção do corpo foi realizada pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exame de necropsia.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

