“Uma Noite de Elton John” está de volta ao Teatro Amazonas

Manaus (AM)- Ao som do piano, o espetáculo de 1h30h de duração, transporta a plateia para a mágica experiência de ouvir e cantar Sir Elton John e seu parceiro Bernie Taupin, volta ao Teatro Amazonas no próximo dia 6 de julho, a partir das 20h.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas no valor de R$30.

Contando um pouco da história de cada canção, o pianista vai dispondo das interpretações dos cantores Luso Neto e Lívia Prado que juntos relembram hits como Blue Eyes, Candle In The Wind e I Sttil Standing.

Músicas com arranjos originais e com participação de músicos especialmente convidados para abrilhantar o espetáculo. O desejo de tornar as canções do artista britânico mais intimistas e fazer uma homenagem ao grande pianista e compositor Elton John aproximou os três artistas que protagonizam o show.

O projeto, que tem seu início com Elton John, pretende trazer futuramente outros grandes compositores como Burt Bacharah e Stevie Wonder. Na versão brasileira a trupe quer homenagear Baden Powell, Tom Jobim e Ivan Lins.

Luso Neto – Ator, compositor e cantor de grande talento vocal, tem 20 anos de carreira na música. Com diversos trabalhos publicados, sucessos que emplacaram no centro do país e um apaixonado pela obra de Elton John.

Livia Prado – Professora de Rádio e TV, Produtora Artística, Diretora, Cantora, compositora, Figurinista, Roteirista, Produtora Executiva, Assessora de Comunicação.

Como cantora e compositora, gravou um CD autoral, finalista do Festival Amazonas de Música com a composição de sua autoria, “Sambadeira”. Seus 20 anos de carreira entregam toda a criatividade, com criações para cinema, teatro e música. Idealizadora do projeto Uma Noite de Elton John.

Carlinhos Bandeira – Nascido em Faro, no Estado Pará, o pianista, produtor, arranjador e compositor de jingles e trilhas, Carlinhos Bandeira, estudou na Escola de Música Ivete Freire Ibiapina e ministrou o curso de música no Sesc AM. No Grupo Carrapicho, gravou mais de 26 CDs, realizando shows no Brasil e em diversos países. Em 1996, a banda recebeu o Disco de Platina Duplo em Paris, França, com o sucesso de ‘Tic, Tic, Tac’ e começaram a participar de diversos programas de televisão, tanto no exterior quanto no Brasil.

