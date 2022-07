Espetáculo amazonense ganha destaque nacional

Manaus (AM)- O espetáculo “Sodade” da Panorando Cia e Produtora tem conquistado destaque em diversos Estados Brasileiros. Em junho o espetáculo viajou para Belém (PA) para encerrar as atividades de um dos principais eventos de Artes Cênicas na região Norte, que foi o 13º Festival Amazônia Encena na Rua, que reuniu dezenas de produções cênicas de todas as regiões do Brasil.

A participação do grupo amazonense teve excelente repercussão e foi sucesso de público na Praça Da República em Belém.

Agora em julho, o “Sodade” embarca para Pernambuco, para participar de um dos maiores festivais de cultura do país que é 30º Festival de Inverno de Garanhuns, que terá 17 dias seguidos com atrações nacionais de diversas linguagens das Artes, e pela primeira vez uma Cia do Amazonas integra a programação.

O espetáculo foi um dos selecionados entre mais de 2.000 inscritos, o que pode mensurar o tamanho da conquista.

Em 2021 o espetáculo já havia participado do evento BEIRA Bienal, realizado em São Paulo, um grande encontro das Artes Cênicas, no qual o “Sodade” obteve o primeiro lugar na classificação de espetáculos nacionais, e foi a abertura do evento paulista.

No mesmo ano, o grupo foi convidado para encerrar a programação do 1º Festival de Artes Cênicas no Iranduba – AM. No final de 2020 o trabalho foi um dos selecionados para participar do “Mova-se Festival de Dança 2020 (AM)”, e foi o único espetáculo do evento apresentado presencialmente no Teatro Amazonas.

“Participar de grandes eventos é uma forma de intercâmbio essencial para o amadurecimento do espetáculo, pois nesses espaços as trocas acontecem organicamente, ao assistir um espetáculo você aprende, ao apresentar o seu trabalho e ter feedbacks você aprenda. Participar de eventos locais e nacionais ativa o seu modo de pesquisador integralmente”, disse o diretor do espetáculo Fábio Moura.

O espetáculo teve início no final de 2019, e segue com uma continuidade acima da média local. Além das participações em eventos de terceiros, o “Sodade” já realizou três circulação em Manaus, apresentando em Praças, Centros de Convivências, Abrigos, Casas de Espetáculos e Escolas na capital amazonense, com apoio da Prefeitura de Manaus e Governo do Amazonas.

Ficha Técnica do Espetáculo:

Direção: Fábio Moura

Assistência de Direção: Talita Menezes

Coreografia: O Grupo

Elenco: Benner Siqueira, Beatriz Gonçalves, Fernando C. Branco, Marcos Telles, Reysson Brandão e Talita Menezes.

Iluminação e Produção: Fábio Moura

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Parceria leva oficina de cinema para escolas de Manaus

Musical volta ao Teatro Amazonas

Cantora Luli Braga lança musica e videoclipe