Corpo de homem é encontrado boiando em igarapé no Educandos

Manaus (AM) – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, na tarde deste domingo (3), boiando nas águas do Igarapé do Quarenta, localizado na avenida Leopoldo Peres, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

A vítima, vestida com uma camisa do Flamengo e bermuda, foi encontrada de bruços por populares que passavam pela avenida e avistaram o corpo.

A equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada e fez o isolamento do local. O resgate do corpo da vítima foi feito pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme informações de testemunhas, possivelmente, o homem foi morto em outro local, pois apareceu na área durante a chuva, o que indica que foi trazido pela correnteza de outro ponto.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

