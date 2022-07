Homem é decapitado e tem mão dilacerada no interior do Amazonas

Itacoatiara (AM) – Luciano Pereira dos Santos, de 36 anos, foi brutalmente executado na noite de sábado (2), na rua Bueno, bairro Moisés Israel, em Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus).

De acordo com populares, a vítima estaria nas proximidades de uma suposta ‘boca de fumo’, quando começou um tiroteio entre facções criminosas.

Luciano tentou correr, mas foi capturado por cinco criminosos e foi alvejado com dez tiros. Depois, os bandidos o decapitaram com um terçado e dilaceraram parte da mão dele. A cabeça do homem foi levada pelos assassinos. Um dos suspeitos do crime é conhecido como ‘PC’.

Sofrimento

Apesar da brutalidade do assassinato que tem caraterísticas de acerto de contas, familiares de Luciano afirmaram que ele não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, sendo apenas usuário. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil colhe os depoimentos das testemunhas para iniciar as investigações.

Leia mais:

Homens são encontrados decapitados em igarapés de Manaus

Cemitério clandestino com corpos decapitados é encontrado em Japurá, no AM

Corpo de homem é encontrado cercado por jacarés em igarapé de Manaus