As chances de Bolsonaro

Para vários analistas, ainda é cedo para se dizer que as eleições presidenciais estão definidas e que o petista Lula vencerá no primeiro turno. Afirmam eles, por exemplo, que ninguém sabe exatamente o perfil de 40 milhões de eleitores que deixaram de votar na disputa de 2018 e que podem repetir o comportamento na batalha de votos de 2022.

Uma outra questão será a capacidade de Bolsonaro reagir nos bolsões mais pobres do país, sobretudo no Nordeste, onde Lula dispara. A região é o maior gargalo do atual comandante do Palácio do Planalto, que, no entanto, consegue superar o adversário entre os brasileiros que ganham a partir de dois salários mínimos.

Obrigado a correr atrás de Lula, Bolsonaro tenta agora emplacar medidas rápidas que lhe deem condições de recuperação na disputa antes de agosto chegar. E para que as medidas avancem, possivelmente ele precisará de um quadro emergencial que tenha o aval do Congresso.

Como já se sabe, o ministro chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, primeiro, admitiu a decretação de um estado de calamidade, mas agora luta pela aprovação de uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que possibilite ao Planalto a realização de investimentos, sobretudo em ações sociais capazes de turbinar Bolsonaro no Nordeste.

A crise gerada pela guerra do Leste Europeu, entre Rússia e Ucrânia, provocou a alta dos combustíveis no mundo inteiro e atingiu, drasticamente, a produção de alimentos no Brasil. A crise é aguda, dizem os analistas, que enumeram outros desafios que Bolsonaro terá que reverter em curto espaço de tempo para melhorar sua cotação nas pesquisas. E as ações terão que ser emergenciais.

