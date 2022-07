A família do escritor Carlos Drummond de Andrade manifestou grande indignação com a concessão da Medalha Biblioteca Nacional — Ordem do Mérito do Livro, da Biblioteca Nacional, ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ)

Sabe-se que a medalha é concedida a autoridades e intelectuais que contribuíram para o universo da literatura, tal como Drummond, agraciado com a honraria em 1985 pelo muito que fez pela literatura brasileira e universal, como bem demonstram obras poéticas do mais alto valor como “A Rosa do Povo”, “E Agora, José ?” e “Alguma Poesia”.

Diz a carta dos familiares do maior poeta da língua brasileira: “Diante desse verdadeiro deboche, a família de Carlos Drummond de Andrade vem a público lembrar que o poeta recebeu a homenagem quando a Biblioteca Nacional era dirigida pela escritora Maria Alice Barroso, nome respeitável que honrou e engrandeceu a Casa”.

Segundo os familiares, na época em que Drummond recebeu a medalha, os tempos eram outros e foi de especial relevância a participação da ex-diretora da Biblioteca Nacional, Maria Alice Barroso no incentivo a Assembleia Constituinte e nas lutas pelas “Diretas Já”, movimento que em 1984 agitou o país com a nobre causa do retorno à democracia.

Para os Drummond de Andrade, a homenagem, neste ano de 2022, a Daniel Silveira, inverte valores pelo fato de o parlamentar ter sido condenado, em abril passado, pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 8 anos e 9 meses de prisão, em regime inicial fechado, por ataques antidemocráticos aos membros da principal Corte de Justiça do país.

