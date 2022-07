Lembra dele? Galã do TikTok fica peladão em reality, passa mal e chora

Antes do TikTok se tornar a febre que é hoje, um brasileiro já fazia muito sucesso por lá: Mário Junior, que imortalizou o bordão “roi” e logo foi alçado ao posto de galã da rede social por conta da viralização de seus vídeos tentando seduzir as mulheres do outro lado da tela. Depois de quase dois anos sumido, ele decidiu participar de seu primeiro reality show. E ficou completamente pelado em rede nacional.

O jovem de 22 anos é um dos participantes da terceira temporada do Se Sobreviver, Case, reality do Multishow que estreou na última segunda-feira (4). E como manda a dinâmica do programa, ele precisou ficar completamente sem roupa para tentar sobreviver ao lado de sua namorada, a universitária Barbara Santiago, na Serra da Capivara, área de preservação ambiental que ocupa os territórios de quatro cidades do interior do Piauí.

Bastante diferente dos tempos em que viralizou na web, Mário mostrou um enorme desgaste físico e mental logo nas primeiras horas de programa. Antes de chegar ao local de seu acampamento, ele machucou a sola do pé e precisou da ajuda da namorada para se recuperar.

Ao chegar na área de descanso, o casal precisava montar um abrigo para se proteger da chuva, mas Mário estava tão exausto que tentou deixar tudo sob os cuidados de sua namorada. Irritado e impaciente, ele ainda levou uma bronca de Barbara ao ser questionado se ele queria que o Brasil inteiro o visse fazendo escândalo.

Mário subestimou o programa e colocou sua própria saúde em risco. Não quis fazer um chinelo com os itens oferecidos pela produção e queimou seu pé nas rochas durante o caminho em busca de água. Ele ainda disse à namorada que não se importava em ver seu abrigo despencar e deixou fugir a galinha que estava disponível para eles no acampamento.

*Com informações do IG

