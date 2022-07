Santos demite Fabián Bustos após queda na Copa Sul-Americana

O técnico argentino não passava por boa fase no Santos. Dos últimos 6 confrontos do Peixe, nenhuma vitória foi conquistada

O argentino Fabián Bustos não é mais técnico do Santos. Após eliminação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana para o Deportivo Táchira-VEN nos pênaltis, Bustos não resistiu no cargo e foi demitido na manhã desta quinta-feira (7).

Com ele, também se vão os auxiliares Lucas Ochandorena e Carlos Caicedo e o preparador físico Marco Connena, o gerente de futebol Guilherme Lipi e o assessor do gerente Arnaldo Hase.

Ainda pela madrugada, também após o término da partida contra o Deportivo Táchira-VEN, Edu Dracena anunciou sua demissão do cargo de executivo de futebol.

O técnico argentino não passava por boa fase no Santos. Dos últimos 6 confrontos do Peixe, nenhuma vitória foi conquistada. Nos últimos 13 jogos, apenas um triunfo. O treinador começou a ser muito contestado após a marcante derrota por 4 a 0 diante do Corinthians, em jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Desde Sampaoli, em 2019, ano em que o Santos foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro, nenhum treinador conseguiu se manter durante uma temporada completa no Alvinegro da Vila Belmiro.

Entre os treinadores que passaram pelo clube antes de Bustos estiveram: o português Jesualdo Ferreira, Cuca (que poderia ter sido mantido, mas preferiu sair do clube após a derrota na final da Libertadores), o argentino Ariel Holan, Fernando Diniz e Fábio Carille.

Foto: FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

