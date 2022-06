Abel Braga anuncia aposentadoria como treinador

Abel Braga, um dos treinadores mais vitoriosos, comunicou que decidiu se aposentar da função de técnico. Em entrevista ao GE, Abelão revelou que não trabalhará mais como técnico, mas ainda pensa em exercer outras funções no futebol.

“Todo mundo reclama do número de jogos, que é muito grande. Não só o corpo, o mental também. Mas eu não estava aguentando mais esse número de viagens”, disse Abel.

Multicampeão, Abel agora pensa no futuro. O ex-treinador disse que pretende seguir no futebol na função de coordenador técnico.

“Não quero ser executivo, não quero ser diretor técnico, quero ser coordenador técnico. Não quero fazer negociações, por exemplo. Há uma diferença muito grande entre as funções. Eu posso colocar em prática tudo que aprendi. Quero dar respaldo para o técnico, para a comissão técnica e para os jogadores. Se o comportamento de um jogador não está condizente com aquilo que se espera dele, para quê o treinador vai lá se desgastar? Sou eu. Eu vivenciei isso um pouco com o Paulo Autuori no próprio Fluminense. Estava uma situação financeira muito crítica e vinham todo dia em mim”, declarou.

Como técnico, Abel tem como principais títulos um Campeonato Brasileiro (2012, com o Fluminense), uma Libertadores e um mundial (com o Internacional, em 2006). Abelão passou ainda por Rio Ave, Belenenses, Familição e Viória FC, em Portugal, Olympique de Marselha, na França, Ponte Preta, Flamengo, Al Jazira, Cruzeiro, Vasco e Lugano-SUÍ.

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Leia mais:

Paulo Sousa é cotado para assumir a Seleção do Egito

Amazonenses opinam se Tite pode ser o técnico do Hexa brasileiro

Cruzeiro renova com Paulo Pezollano