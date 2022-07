PSG contrata Galtier como técnico

O Paris Saint-Germain (PSG) oficializou nesta terça-feira (5) a contratação do técnico Christophe Galtier, poucas horas após a demissão do treinador Maurício Pochettino. O anúncio foi feito por Nasser al-Khelaifi, presidente do clulbe parisiense, atual campeão francês.

Ele assinou contrato de duas temporadas, com término em 30 de junho de 2024. O treinador francês, de 55 anos, comandou o Nice até o mês passado, com o qual foi vice-campeão da Copa da França, e quinto colocado no campeonato nacional.

Galtier substituirá Pochettino, demitido nesta manhã, após 18 meses no comando do PSG. O técnico argentino conduziu o clube parisiense na conquista dos títulos francês (temporada 2021/22) e da Copa da França (2020/21).

Com um elenco de craques – Kylian Mbappé, Neymar e Lionel Messi – Pochettino somou 55 vitórias, 15 empates e 14 derrotas, em 84 jogos disputados.

No entanto, o PSG segue sem o principal título continental – a Liga dos Campeões – desde a compra do clube pelo Qatar Sports Investiment, em 2011.

De lá para cá, o PSG, faturou oito títulos nacionais, foi vice da LIga dos Campeões de 2020/21 e na última edição (2021/22) foi eliminado nas oitavas de final pelo Real Madrid, que na sequência conquistou a taça.

* Com informações da Reuters

