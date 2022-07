Flamengo visita o Corinthians pelo Brasileiro querendo manter boa fase

São Paulo (SP) – Clubes com as maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (10), às 15h (horário de Manaus), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão. Os times já “esquentam os motores” para os dois duelos que farão pelas quartas de final da Libertadores, em agosto.

Na Série A, as duas equipes estão separadas por cinco pontos – o Timão soma 26 pontos e o Rubro-Negro tem 21. Apesar de ter se classificado na competição sul-americana, na última terça-feira (5), a equipe paulista não vence há quatro jogos, e no Brasileiro foi goleada na rodada passada – 4 a 0 para o Fluminense, no Maracanã.

Contra o Flamengo, o Corinthians também não vence há quatro anos e na Neo Química Arena leva desvantagem na história dos confrontos. Os cariocas já ganharam quatro das nove vezes, além de três vitórias corintianas e dois empates.

Flamengo misto

O Flamengo vem de quatro vitórias consecutivas na temporada, mas para enfrentar o Corinthians, o técnico Dorival Junior terá três desfalques. Arrascaeta e Matheuzinho estão no departamento médico. O primeiro está fora por causa de uma lombalgia e o segundo se recupera de amigdalite. Já Willian Arão não joga mais com a camisa do time carioca, pois está se transferindo para o Fenerbahçe (Turquia).

Visando o jogo da volta contra o Atlético-MG, na quarta-feira (13), Dorival poupou os principais jogadores e vai com garotos no time titular: Santos, Rodinei, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Diego), João Gomes, Victor Hugo, Matheus França; Vitinho e Gabigol.

