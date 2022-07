Flamengo pagará salário de mais de R$ 1 milhão para Arturo Vidal

Arturo deve assinar um contrato de 16 meses com a equipe

Após muitas declarações públicas da vontade de jogar pelo Flamengo, o meia Arturo Vidal está acertado com a equipe carioca e aguarda apenas o anuncio oficial. Além da vontade de jogar pela equipe expressada diferentes ocasiões, o chileno também deve ter levado em conta a questão financeira para jogar no Brasil. Segundo informações do jornal Olé, o Rubro-negro deve pagar um salário de mais de R$ 1 milhão ao atleta de 35 anos.

Segundo o portal, esse fator pesou para que o veterano optasse pelo clube brasileiro ao invés do Boca Juniors, que também estava interessado em contratar Vidal.

Arturo deve assinar um contrato de 16 meses com a equipe. Para contar com o jogador, o Flamengo desembolsará ao todo 3,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 20 milhões na atual cotação). Esse salário o coloca junto de nomes consagrados do elenco flamenguista como Arrascaeta e Bruno Henrique, mas abaixo de Gabigol e David Luiz, que recebem aproximadamente R$ 1,5 milhão mensais.

A chegada de Vidal deve acontecer nesta quarta-feira (06). No período da noite, o Flamengo enfrenta o Tolima pelas oitavas de final da Libertadores. A equipe Rubro-negra venceu a partida de ida por 1 x 0 e agora decide em casa. Qualquer empate classifica o time brasileiro para as quartas de final.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

João Gomes e Arão devem reforçar Flamengo contra o Tolima na Libertadores

Flamengo e Palmeiras vencem fora de casa pela Libertadores

Garoto de 6 anos, primo de Phillipe Coutinho, chama atenção no Flamengo