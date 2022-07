Sine Manaus oferta 258 vagas de emprego nesta segunda-feira (11)

Os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery e no Shopping Phelippe Daou

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 258 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (11), das 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e, para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul e no Shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas as vagas para esta segunda-feira:

1 vaga – Atendente de Balcão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em caixa, bom relacionamento interpessoal e boa comunicação; residir no bairro Nova Cidade ou adjacentes; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” e disponibilidade de horário; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – manter o veículo sempre pronto para utilização; cuidar da limpeza, combustível, nível de óleo e calibragem dos pneus, mantendo o calendário de revisões em dia.

Vaga disponível até 12/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

40 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – efetuar vendas e apresentação de produtos, prospecção de clientes e pós venda.

Vaga disponível até 13/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Atividades – efetuar vendas e apresentação de produtos, prospecção de clientes e pós-venda.

Vaga disponível até 13/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 206

10 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Recursos humanos – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável: vivência em empresa certificada ISO 9001/14001; Auditorias Internas; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – auxiliar nos sub processos de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção e departamento pessoal.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Marítimo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – um ano na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com motor de popa; vaga exclusiva para o Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – proteger componentes, testar motores, turbo alimentadores e componentes, demonstrar competências pessoais, montar motores e turbo alimentadores.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de ar-condicionado Automotivo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – atuar com reparo e manuseio de equipamentos de ar-condicionado, troca de peças e testes, realizar manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e componentes.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino médio ou superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – coordenar e orientar as atividades contábeis; desenvolver estudos, elaborar, publicar e converter as Demonstrações Contábeis; Atender as auditorias e fiscalizações internas e externas; analisar e interpretar a legislação; Elaborar e analisar Informações Trimestrais – ITR e Demonstrações Financeiras Padronizadas.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo ou superior cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – atuar ou auxiliar na apuração e na declaração de impostos diretos e indiretos de uma empresa. realizar escrituração fiscal, atender fiscalizações e participar na análise dos procedimentos fiscais.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino médio ou superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com montagem de móveis projetados; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – montagem de modulados de acordo com projeto.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em Mecânica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter formação em Engenharia Mecânica e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – executar correção de vazamento de ar comprimido e óleo em máquinas do processo fabril; substituir mangueiras e componentes mecânicos avariados; realizar avaliação da geometria da máquina, limpeza no interior do equipamento, lubrificação de componentes, substituição de motores e eclodes; corrigir vedação de painéis eletrônicos.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Administrativo Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Contabilidade, Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em entrada de nota fiscal de produtos alimentícios, bazar e eletrônicos; pacote Office intermediário; desejável conhecimento no Winthor (TOTVS); vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – atender fornecedores e clientes; controlar estoque; tratar de documentos variados; apoio a área de recursos Humanos e Administrativo.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com vendas em Eletroeletrônico, Eletroportáteis e Linha Branca; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades –entender em nível detalhado, todas as etapas da jornada do cliente e do funil de vendas; manter contato direto com o time de Marketing para ter insights sobre abordagens; conhecer com profundidade a persona da empresa.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produto ou serviço. Esta sistemática de vendas está intimamente ligada a alguns produtos, como consórcio e planos de saúde, seja físico ou bucal, e também a outros dentro do segmento de vendas externas.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Assistente de Contabilidade

Escolaridade – ensino superior cursando Contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com sistema Protheus (TOTVS) e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – organizar documentos e fazer sua classificação contábil. Auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Gerente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – responsável por motivar, treinar e dirigir a equipe de vendas, avaliando quais pontos devem ser melhorados e, continuamente, buscar resultados mais expressivos.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter os seguintes cursos: TBO e NR-12; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – atuar no setor de produção da empresa: separação de produtos e materiais, em processos de linha de produção, e controle de qualidade.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Fiscal de Loja – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – atuar na prevenção de perdas e danos no interior da loja, fiscalizar a entrada e a saída de funcionários e prestar atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – responsável por fazer a abertura e o fechamento de caixa, processar e receber o pagamento e emitir notas fiscais.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Jurídico – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior cursando Direito;

Experiência – não é necessário;

Requisitos – diferencial: ter conhecimentos básicos em Processo Civil e experiência com Legal One; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – organizar e arquivar documentos do setor; cadastrar processos, contratos, prazos e informações no sistema; elaborar relatórios, emitir guias e solicitar pagamentos.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” atualizada e residir nas proximidades da zona Leste; ter curso de MOPP; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças, e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores, objetivando a oferta de produto ou serviço.

Vaga disponível até 12/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras, higienização de utensílios, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 12/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – planejar cardápios e elaborar o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 12/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – manutenção e captação de clientes; vendas de produtos.

Vaga disponível até 12/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Inspetor de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Metrologia, Matemática e Informática básica, Ferramentas da Qualidade, Leitura e interpretação de desenho técnico e NR-12; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Atividades – supervisionar as etapas de produção de um produto, para que todos os procedimentos sejam feitos de acordo com os padrões estabelecidos de uma empresa ou indústria. Reportar todos os resultados das análises para a gerência.

Vaga disponível até 11/7/2022 ou até o encerramento da vaga.

*Com informações da assessoria

