Sine Manaus oferta 138 vagas de emprego nesta segunda-feira (4)

Manaus (AM) – O Sine Manaus oferta 138 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (4), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, e no Shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas ofertadas para esta segunda-feira:

Vagas Novas – 1

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter o curso de Operador de Empilhadeira e NR12 atualizados;

Atividades – manusear empilhadeira transportando os produtos para o estoque.

Vaga disponível até 04/07/2022 ou até encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 137

10 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Desejável vivência em empresa certificada ISO 9001/14001; Auditorias Internas;

Atividades – auxiliar nos sub processos de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, e departamento pessoal.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Marítimo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – um ano na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com motor de popa;

Atividades – proteger componentes, testar motores, turbo alimentadores e componentes, demonstrar competências pessoais, montar motores e turbo alimentadores.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Ar condicionado Automotivo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar com reparo e manuseio de equipamentos de ar condicionado, trocar de peças e testes, realizar manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e componentes.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino médio ou superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar e orientar as atividades contábeis; desenvolver estudos, elaborar, publicar e converter as Demonstrações Contábeis; atender as auditorias e fiscalizações internas e externas; analisar e interpretar a legislação; elaborar e analisar Informações Trimestrais – ITR e Demonstrações Financeiras padronizadas.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo ou superior cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar ou auxiliar na apuração e na declaração de impostos diretos e indiretos de uma empresa; realizar escrituração fiscal, atender fiscalizações e participar na análise dos procedimentos fiscais.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – responsável pela montagem em série ou em unidade de móveis de madeira; programar etapas de montagem, selecionando máquinas, ferramentas e instrumentos para a realização de seu trabalho.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino médio ou superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com montagem de móveis projetados;

Atividades – Montagem de modulados de acordo com projeto / móveis projetados.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico completo em mecânica;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter formação em Engenharia Mecânica e possuir Habilitação categoria “B”.

Atividades – executar correção de vazamento de óleo em máquinas de ar comprimido do processo fabril; substituir componentes mecânicos avariados e mangueiras; realizar avaliação da geometria da máquina, limpeza no interior do equipamento, lubrificação de componentes, substituição de motores, eclodes, de ar comprimido; e corrigir vedação de painéis eletrônicos.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter os cursos de NR-10 e Nr-35 atualizado, e carteira nacional de habilitação “D”;

Atividades – auxiliar o eletricista na instalação e/ou substituição de luminárias públicas; preencher formulário com informações do serviço;

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Administrativo Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando contabilidade, administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em entrada de nota fiscal em produtos alimentícios, bazar, eletrônicos; e pacote Office intermediário; desejável conhecimento no winthor (TOTVS);

Atividades – atender fornecedores e clientes; controlar estoque; tratar de documentos variados; Apoio a área de recursos Humano e Administrativo.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com vendas em eletroeletrônico, eletroportáteis, linha branca;

Atividades – entender, em nível detalhado, todas as etapas da jornada do cliente e do funil de vendas; manter contato direto com o time de marketing para ter insights sobre abordagens; e conhecer com profundidade a persona da empresa.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 Vaga – Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar pizzas do cardápio baseadas nos pedidos personalizados; assar uma ampla variedade de massas de pizza, incluindo massas fina, grossa e com recheio de queijo; e fazer molhos de tomate fresco, pesto e branco.

Vaga disponível até 08/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

30 Vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino incompleto completo;

Experiência – Primeiro emprego;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produto ou serviço.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 Vaga – Analista de Laboratório

Escolaridade – ensino médio, técnico, superior em Química ou áreas afins.

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes; realizar exames conforme solicitações vindas do médico; e checar, calibrar e fazer manutenção corretiva dos equipamentos.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para viajar para Mato Grosso;

Atividades – executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações; utilizar processos e instrumentos pertinentes ao ofício construir, reformar, reparar prédios e obras similares.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Assistente de Contabilidade

Escolaridade – ensino superior cursando contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com sistema Protheus (TOTVS), e Carteira Nacional de Habilitação “B”;

Atividades – organizar documentos e fazer sua classificação contábil. Auxiliará na apuração dos impostos; conciliar contas; e preencher de guias de recolhimento e de solicitações.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta a porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produto ou serviço.

Vaga disponível até 04/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Gerente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – motivar, treinar e dirigir a equipe de vendas; avaliar quais pontos devem ser melhorados e, continuamente, buscar resultados mais expressivos.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiências com manuseio de Empilhadeira a gás, e o curso NR-11;

Atividades – descarregar materiais e mercadorias dos veículos que chegam à instalação e empilhá-los nos locais designados; localizar e transferir lotes de produtos para paletes ou caixotes de armazenamento ou remessa.

Vaga disponível até 04/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter o curso NR-11 atualizado;

Atividades – realizar o controle de recebimento e expedição dos produtos, na organização de produtos dentro do ambiente de estoque, no pedido de reposição de produtos faltantes e na distribuição dos produtos dentro dos setores da empresa, conforme necessário.

Vaga disponível até 04/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Pintor

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no Estado do Mato Grosso;

Atividades – realizar pintura de superfícies externas e internas e outras obras civis. Raspando-as, emassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestir tetos, paredes e outras partes de edificação.

Vaga disponível até 01/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento no balcão; examinar as peças de carnes recebidas e verificar se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade; armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Fresador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência com retífica plana, metrologia, leitura e interpretação de desenho técnico;

Atividades – realizar fresa convencional, fabricação de peças de precisão.

Vaga disponível até 06/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; recortar e modelar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades e peças similares.

Vaga disponível até 04/07/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em Segurança do Trabalho completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – candidatos devem possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade, Excel Avançado e experiência em eSocial.

Atividades – realizar atividades para evitar acidentes e proteger os profissionais; analisar os processos realizados pelos colaboradores para identificar problemas e eliminar os riscos; fazer treinamentos com os funcionários e fiscalizar as atividades para garantir que elas sejam efetuadas com segurança;

Vaga disponível até 06/07/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – candidatos precisam ter domínio no Pacote Office.

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico; fazer abertura de protocolo via sistema interno; efetuar recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo;

Vaga disponível até 04/07/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caldeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – monitorar a operação de caldeiras; realizar inspeções periódicas nos componentes da mesma como máquinas e equipamentos; controlar a distribuição de gás; realizar troca de óleos; e efetuar pequenos reparos quando necessário.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – necessário ter experiência com materiais de construção.

Atividades – atender clientes presencialmente e via telefone; processar e gerenciar pedidos de clientes; cadastrar clientes; promover os serviços da empresa; participar da análise de relatórios; acompanhar as vendas realizadas início e fim;

Vaga disponível até 04/07/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Máquina Sacoleira (Extrusora)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, regular e operar a máquina sacoleira na fabricação de sacos e sacolas; registrar a produção; e documentar as atividades na ordem de produção.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico em Mecânico de Refrigeração completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção de máquinas de refrigeração, cassete, Split, fancoil e central de água gelada.

Vaga disponível até 04/07/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Ajudante de Borracharia

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar montagem, desmontagem, conserto e controle de pneus, principalmente de frotas (carretas).

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Funileiro de Veículos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção de máquinas de refrigeração, cassete, Split, fancoil e central de água gelada.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Funileiro Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a fabricação das conformações detalhadas; efetuar cortes e curva de chapa para modelagem de peças; fazer a leitura do projeto para identificar a dimensão das peças e a planificação e conformação das peças em alumínio e dutos galvanizados; recapear em tubulações hidráulicas, aplicando técnicas em planificação; executar a medição de dutos de ar condicionado para a realização da fabricação e montagem correta.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência(PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, operação de caixa e manter ambiente organizado.

Vaga disponível até 06/07/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter o curso de Informática Básica e experiência com linha pesada;

Atividades – realizar montagem; troca de peças; lubrificar e regular motor.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Aplicador de Inseticida

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar serviços de controle de pragas urbanas, visando o bem-estar dos nossos clientes e do meio ambiente.

Vaga disponível até 06/07/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante Industrial – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nos serviços de mecânica ou elétrica.

Vaga disponível até 05/07/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com roçadeira;

Atividades – responsável por selecionar adubos e preparar substrato; realizam manutenção pertinente aos jardins.

Vaga disponível até 04/07/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Eletricista Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter os cursos NR35, NR 10, Instalação Elétricas com Montagem de Quadros Elétricos de Grande Porte;

Atividades – responsável por selecionar adubos e preparar substrato; realizam manutenção pertinente aos jardins.

Vaga disponível até 04/07/2022 ou até encerramento da vaga.

