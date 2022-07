Lula aponta causa da fome e desemprego no Brasil: “Falta de vergonha de quem governa”

São Paulo (SP) – Pré-candidato à Presidência da República, o ex-presidente Lula (PT) disse que a fome e o desemprego enfrentados pelos brasileiros atualmente são causados “pela falta de vergonha na cara de quem governa esse país”. A fala aconteceu neste sábado (9), em encontro de lideranças que apoiam a chapa dele com Geraldo Alckmin (PSDB), e é uma referência ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Depois do PT ter acabado com a fome nesse país, a gente percebe que 33 milhões de brasileiros vão dormir sem ter o que comer, que 105 milhões de pessoas têm algum problema de insuficiência alimentar”, disse Lula.

“Não é falta de capacidade produtiva, é falta de dinheiro e essa falta de dinheiro é causada pelo desemprego e o desemprego é causado pela falta de vergonha na cara de quem governa esse país”, completou.

Em encontro de lideranças que apoiam a chapa dele com Geraldo Alckmin (PSB) ao pleito de outubro, Lula voltou a dizer na cidade de Diadema, na Grande São Paulo que, caso vença o pleito de outubro, vai pegar um país pior do que pegou em 2003, quando foi eleito para o cargo pela primeira vez.

“A inflação está maior, a taxa de juros está maior, o desemprego está maior, e o que é mais grave: a massa salarial está muito menor”, explicou o pré-candidato.

Ato pela democracia

O evento em Diadema foi chamado pelos aliados de Lula de “ato pela democracia” e contou com a participação das siglas que compõem a coligação ‘Vamos Juntos pelo Brasil’, composta pelo PT, PCdoB, PV, PSOL, PSB, Solidariedade e Rede.

Além do petista e seu vice, o ato também contou com participação do pré-candidato ao governo de SP Fernando Haddad (PT), e do pré-candidato ao Senado pelo PSB, Márcio França, que nesta sexta (8) anunciou que deixou a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes para compor a chapa de Haddad em 2022.

*Com informações de G1

Leia mais:

Polícia prende homem que jogou explosivo em evento de Lula no Rio

Com medo de ataque, Lula usou colete à prova de balas em evento ‘eleitoreiro’

Na Marcha para Jesus, Bolsonaro projeta eleições: “Guerra do bem contra o mal”