Wilson Lima empata com Amazonino Mendes, aponta pesquisa eleitoral

Manaus (AM) – Wilson Lima está empatado com Amazonino Mendes na corrida eleitoral para o cargo de governador do Amazonas. O resultado aparece na pesquisa eleitoral divulgada neste domingo (10), realizada pelo Instituto Phênix, em parceria com um portal local. Enquanto o atual governador está com 25,2 pontos percentuais, Amazonino aparece em 27,6 – diferença menor do que 3 pontos, caracterizando empate técnico.

Ao todo, foram ouvidos 1.255 eleitores, de todas as faixas etárias, no período de 1º a 4 de julho, em Manaus e em outros municípios polos do Amazonas.

Eduardo Braga, terceiro colocado no ranking de intenções de voto, dá sinais de queda e aparece com 11,6 pontos percentuais. O candidato do MDB se aproximou de Ricardo Nicolau, que está na casa de 7 pontos.

No quadrante de rejeição, Wilson Lima é o candidato mais aceito entre a faixa etária de 16 a 24 anos de idade, quando em comparação com Amazonino Mendes e Eduardo Braga.

Diferença menor que 3 pontos configura empate técnico. Foto: Reprodução/Pesquisa

No dia 2 de outubro do próximo ano, os brasileiros vão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Eventual segundo turno para presidente e governador poderá ocorrer no dia 30 de outubro.

