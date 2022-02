Cadeirante e mulher são presos com submetralhadora, munições e drogas em Manaus

Além da submetralhadora, a polícia encontrou com o casal uma pistola

Manaus (AM) – Um cadeirante e uma mulher foram presos com armas, munições e drogas, na tarde de quinta-feira (17), no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

A prisão aconteceu após os policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) serem acionados pelo 181 sobre uma residência, localizada na rua Joana D’Arc, que estaria funcionando como ponto de venda de drogas.

“Fomos até o local, fizemos abordagem nas pessoas e confirmamos a denúncia”, relatou o tenente Júlio César Müller, da Seaop.

Durante a ação, um homem de 22 anos e uma mulher, de 27, foram flagrados com uma submetralhadora 9 milímetros e uma pistola do mesmo calibre, além de munições.

Também foram apreendidos pelos policiais sete porções de drogas, entre oxi, cocaína e maconha, além de mais de 50 trouxinhas de oxi e cocaína.

Os suspeitos foram conduzidos até o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br.

