Comitê Organizador divulga calendário oficial dos Jogos Olímpicos Paris 2024

O Comitê Organizador divulgou nesta segunda-feira, 25, o calendário oficial de competições dos Jogos Olímpícos Paris 2024, que serão disputados entre 26 de julho e 11 de agosto. Clique aqui e confira o calendário completo.

A cerimônia de abertura está marcada para o dia 26 de julho. Entretanto, nos dois dias anteriores já haverá jogos e provas de esportes como futebol, handebol, rúgbi e tiro com arco.

Também foi revelado o lema dos Jogos de Paris, que será “Vamos abrir os Jogos para todos”, mensagem visando exaltar a equidade de gêneros, de acordo com o Comitê.

O Time Brasil se prepara para fazer a melhor campanha de sua história nos Jogos Olímpicos Paris 2024. O objetivo é superar as 21 medalhas conquistadas em Tóquio 2020, sendo sete de ouro.

Para isso, o Comite Olímpico do Brasil tem trabalhado para garantir as melhores condições aos atletas durante os Jogos. Recentemente a entidade assinou um acordo com a cidade de Saint-Ouen, a cerca de 600 metros da Vila Olímpica, para ser a base do país na competição.

Além disso, o COB tem realizado visitas frequentes a Paris, com o intuito de definir as melhores estratégias de logística, operações e todos os aspectos que envolvem a preparação antes e durante os Jogos Olímpicos.

