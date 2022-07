Suspeito de homicídio ocorrido em outubro de 2021 é preso em Iranduba

Iranduba (AM) – Jamerson Brito Reis, de 19 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (27), por policiais civis do Posto de Policiamento Integrado (PPI) do Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus). Conhecido como “Cutruco”, ele está envolvido em um homicídio ocorrido em outubro do ano passado em um ramal daquele município.

De acordo com a equipe que atuou na ocorrência, a prisão do suspeito ocorreu na rua Cinco, bairro Nova Veneza, no Distrito de Cacau Pirêra.

O homicídio no qual o suspeito está envolvido teve como vítima Frank Stibens Yanez Tablante, ocorrido no dia 24 de outubro de 2021, no Ramal Chico Doido, naquele mesmo distrito.

A vítima foi encontrada morta, amarrada e com perfurações pelo corpo por arma de fogo. O crime teve características de tortura e requintes de crueldade.

Jamerson Brito foi encaminhado à sede do PPI e teve o mandado de prisão pelo crime de homicídio cumprido. Ele deve ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

