Operação “Choque de Ordem” reforça policiamento no Centro de Manaus

Manaus (AM)- A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou, nas primeiras horas desta quarta-feira (27) a operação Choque de Ordem, que contou com mais de 130 agentes da Segurança Pública estadual.

Na primeira operação Choque de Ordem, os policiais apreenderam armas, drogas e prenderam três pessoas, incluindo um suspeito de homicídio, que confessou ter matado um homem na Feira da Manaus Moderna.

Com o intuito de inibir a criminalidade na área central de Manaus, o titular da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), major Héber Ribeiro contou sobre a ação no Centro.

“Nós recebemos a demanda do secretário de Segurança, o general Mansur, de operacionalizar de forma integrada no Centro da cidade, visando trazer paz e tranquilidade para a população que faz esse movimento de trabalho e que mora aqui no Centro”, explicou.

A coronel Otacicleide Oliveira, comandante de Policiamento de Área Sul (CPA SUL), explicou que a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizou o patrulhamento motorizado pelas ruas do Centro, além da realização de abordagens em comércios e pedestres.

“Essa operação foi desencadeada devido a necessidade que observamos. Aqui não é só uma ação de Polícia Militar ostensiva, nós realizamos um levantamento de informações, atuamos em conjunto com outros órgãos, e esse foi o piloto para outras operações que estaremos desencadeando na área sul”, enfatizou a coronel.

Abordagem a embarcações

Durante a ação, embarcações foram vistoriadas com o apoio dos cães policiais da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), da PMAM, e da Receita Federal.

“O objetivo da operação ostensiva nessa região da Feira da Panair é de coibir todas as ações criminosas que eventualmente ocorrem aqui em relação ao tráfico de drogas e outros crimes. Nós obtivemos êxito nessa missão, fazendo levantamento, abordagens e vistorias”, ressaltou o delegado titular do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Marcelo Martins.

Operação Choque de Ordem

Denominada Choque de Ordem, a operação contou com equipes da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), além do apoio de uma tropa especializada da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Receita Federal.

Fotos: Divulgação-SSP-AM

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Drogas com selo do CV e máscaras, criminosos são presos em Manaus

Venezuelanos são assassinados em gruta de Presidente Figueiredo

Três suspeitos de matarem professor em motel são presos em Manaus