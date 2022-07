Suspeitos da morte de professor em motel são identificados e capturados

Manaus (AM)- Dois suspeitos de envolvimento na morte do gestor de uma escola municipal identificado como Mário Nunes de Moraes, de 40 anos, foram identificados e capturados pela Polícia Civil do Amazonas.

Tratam-se de um adolescente de 16 anos e de Maurício da Silva Cruz, de 18 anos. O crime aconteceu no dia 21 de julho dentro de um motel localizado no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus, e chocou a população amazonense.

Conforme a delegada Déborah Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a equipe chegou até o adolescente após ter acesso a imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis. As imagens mostram a vítima sacando dinheiro em um caixa eletrônico acompanhada do menor. Os suspeitos levaram um celular, R$ 250 em espécie e cartões de crédito da vítima.

“O adolescente relatou em depoimento que ele e Maurício conheceram Mário em um bar naquele mesmo bairro naquela noite e decidiram ir para um local mais reservado para continuar tomando cervejas. A vítima saiu do motel para sacar dinheiro e ao retornar foi tomar banho. Esse foi o momento em que os dois decidiram que iriam tomar o dinheiro dele e pertences pessoais aplicando um mata-leão na vítima”, explicou a delegada.

Mário Nunes de Moraes era gestor de uma escola municipal em Manaus

A autoridade policial informou que a vítima ficou desacordada por alguns minutos, mas acabou despertando e travou luta corporal com a dupla, ocasião em que acabou morta.

“Os suspeitos tentaram sair do motel, mas foram barrados pelos funcionários do local que precisavam checar a situação da terceira pessoa que entrou no estabelecimento. Foi quando o menor e Maurício pularam o muro e fugiram até serem identificados e capturados”, explicou a delegada.

O adolescente foi apreendido na terça-feira (26), no bairro Coroado, na Zona Leste. Já Maurício foi preso na tarde de quinta-feira (28), no Porto da Ceasa, na Zona Sul de Manaus.

Os suspeitos irão responder por latrocínio, o adolescente pelo ato infracional análogo ao crime. Eles devem ficar à disposição da Justiça.

Outro caso

Policiais civis da DEHS prenderam na manhã desta sexta-feira (29), um homem identificado como Marcos Nascimento da Silva, da 26 anos. Ele é suspeito de cometer o homicídio no Luciano Fontenele de Souza, de 52 anos, ocorrido no dia 5 de abril deste ano na comunidade rural Jacamim, na rodovia federal BR-174.

De acordo com a delegada Marília Campello, a vítima foi assassinada com golpes de arma branca após uma briga de bar. O motivo foi banal.

“Foi um crime extremamente violento, onde ainda houve a tentativa de decapitação da vítima. Marcos foi preso nesta sexta-feira (29), na comunidade Muriá, também na área da rodovia federal BR-174”, destacou a delegada.

O homem irá responder por homicídio e irá ficar à disposição da Justiça. (Faar): João Paulo Gonçalves (99389-1052).

