BBB22: veja quem o líder Lucas cogita indicar para o paredão

No Quarto do Líder do BBB 22, Lucas conversa com Arthur Aguiar sobre as opções de votos dele para o Paredão

Rio de Janeiro (RJ) – Após Lucas ganhar a prova do líder do BBB22, as movimentações para o paredão já começaram.

No Quarto do Líder do BBB 22, Lucas conversa com Arthur Aguiar sobre as opções de votos dele para o Paredão. Ele aponta para os bonequinhos na mesa tática e fala sobre Jade Picon, Gustavo, Laís, Larissa e Brunna Gonçalves.

“Provavelmente, meu Paredão estaria ali, ó. Entre essas cinco opções”. “A pessoa que você vai indicar, né?”, pergunta o ator, e o estudante responde: “É. Não vou indicar alguém que está no meu TOP 10. E é mais ou menos isso que as pessoas esperam. Quem está aqui, tem noção de que eu não votaria. A não ser que eu quisesse fazer uma jogada muito maluca, mas não faz sentido fazer isso”.

“Daí, qualquer pessoa que eu indicar, é sem remorso algum”, conclui o Líder. “Dali, só quem me puxa é a Jade. Acho que o Gustavo puxa a Brunna, acho que a Laís puxa o DG, a Larissa, eu não sei quem ela puxa, mas acho que ela não me puxa”, especula o ator. “Acho que ela puxa a Jessi”, pontua Lucas.

Dinâmica da semana

No programa desta quinta-feira (17), Tadeu Schmidt deu detalhes de como vai ser a Dinâmica da semana que vai levar três pessoas ao Paredão. Confira:

Sexta-feira (18)

Big fone ao vivo no programa: quem atender indica alguém imediatamente ao Paredão,

Sábado (19)

Prova do Anjo

Domingo (20)

Formação de Paredão Triplo:

Anjo imuniza um.

Líder indica um.

Casa dividida em três grupos:

Cada grupo indica, em consenso, um participante de um dos outros dois grupos.

Bate-Volta

*Com informações do Gshow

Leia mais:

Após polêmica no BBB 22, entenda o que é herpes

Maria é expulsa do BBB22 após agredir Natália com balde

Tiago Abravanel revela que fez xixi nas calças durante a festa do BBB 22