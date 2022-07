México: cerca de 100 imigrantes fogem pelo teto de caminhão abandonado

As vítimas eram, na maior parte, guatemaltecas. Motorista abandonou veículo antes de posto de fiscalização

Quase 100 imigrantes conseguiram romper o teto de um caminhão e fugir em uma rodovia do estado mexicano de Veracruz. O destino do veículo era a cidade de Nuevo Laredo, na fronteira com os Estados Unidos.

O motorista teria abandonado o caminhão em um trecho antes de um posto de fiscalização. O caso aconteceu nesta semana, cerca de um mês depois da tragédia em que 51 imigrantes foram encontrados mortos em um caminhão na cidade de San Antonio, no Texas (EUA). As vítimas teriam ficado no veículo durante um trajeto de 240 km e temperatura de 39ºC.

Os traficantes teriam, ainda, usado tempero de carne para disfarçar o cheiro dos corpos em decomposição. A polícia encontrou 16 sobreviventes, mas eles estavam tão fracos que não conseguiam sair do veículo sozinhos.

No caso desta semana, funcionários de um posto de gasolina teriam ajudado na fuga dos imigrantes que tentavam sair do caminhão abandonado, segundo informou o diretor de Proteção Civil da cidade de Oluta, José Domínguez. Algumas pessoas apresentavam fraturas nos tornozelos ou joelhos por terem saltado do alto do veículo.

Ao menos dez pessoas foram levadas a hospitais próximos com machucados decorrentes do esforço para fugir ou do princípio de sufocamento. Dentro os resgatados, 89 eram guatemaltecos (cerca de 55 adultos e muitas crianças), confirmou o Ministério das Relações Exteriores da Guatemala.

A equipe da Proteção Civil identificou também cinco hondurenhos, quatro equatorianos, dois indianos, um salvadorenho e um nepalês.

*Com informações do Metrópoles

