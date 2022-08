Vídeo: ciclista cai inconsciente após acidente em prova na Inglaterra

Um grave acidente marcou a prova de ciclismo de pista da Commonwealth Games, realizada em Birmingham, no último fim de semana. O britânico Joe Truman se chocou com muita força com o australiano Matt Glaetzer, e caiu inconsciente na pista do velódromo.

A batida foi tão forte que, para retomar a consciência, o britânico precisou de oxigênio após ser atendido ainda na pista. Truman deixou o velódromo numa cadeira de rodas após o acidente e foi encaminhado ao hospital com uma suspeita de fratura na clavícula.

Veja vídeo:

No velódromo, cerca de 3.000 torcedores acompanharam a cena aflitos. Foi só quando Joe Truman se levantou após o atendimento que a tensão deu lugar ao alívio, e o público aplaudiu a cena.

Apesar da gravidade do acidente e de toda a tensão que envolveu o momento, Truman deixou o local da prova consciente e tranquilizou familiares e amigos dizendo estar bem. Nos próximos dias, o atleta passará por exames para ter o diagnóstico preciso das lesões que sofreu.

