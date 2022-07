“Não posso garantir que vou jogar outra Copa”, diz Neymar

Protagonista da Seleção Brasileira, o atacante Neymar disputará no Catar sua terceira Copa do Mundo. Aos 30 anos de idade, o astro do Paris Saint-Germain deixa em aberto a possibilidade de participar da edição de 2026 e prefere focar no torneio a ser realizado no país árabe.

“Não posso te garantir que vou jogar outra Copa. Eu, sinceramente, não sei. Mas quero jogar como se fosse a última”, disse Neymar à TV Globo.

“Quero jogar essa Copa, quero me dedicar para isso, porque tenho certeza que a gente tem potencial para chegar muito longe”, declarou.

Na semifinal da Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, a Seleção não contou com o lesionado Neymar e acabou goleada pela Alemanha. Quatro anos depois, com o craque em campo na Rússia, o time canarinho perdeu para a Bélgica e deixou o torneio nas quartas de final.

A Seleção Brasileira integra o Grupo A da Copa do Mundo do Catar ao lado de Camarões, Sérvia e Suíça. Na primeira partida, a equipe liderada por Neymar entra em campo para encarar os sérvios às 16 horas (de Brasília) de 24 de novembro, no Estádio Nacional de Lusail.

Em preparação para a Copa do Mundo, a seleção treinada pelo técnico Tite disputou dois amistosos no último mês de junho. Decisivo, Neymar marcou dois gols na vitória por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul e fez o único do triunfo por 1 a 0 em cima do Japão.

*Terra

Leia mais:

Neymar vai a julgamento na Espanha por fraude em contrato com Barça

Tiago Ramos tatua nome da ex, mãe de Neymar: ‘Opinião de quem não gosta não vale nada’

Fora dos planos do PSG, Neymar toma decisão e já tem destino provável