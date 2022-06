Tite faz mudanças e Vini Jr é confirmado na equipe titular

Após o treino deste domingo (5), Tite confirmou a entrada de Vini Jr na equipe titular da Seleção Brasileira, que enfrenta nesta segunda-feira (6), o Japão. O atacante do Real Madrid irá entrar na vaga de Richarlison, enquanto Neymar deve atuar mais centralizado.

Além da entrada do autor do gol da final da Champions League, o comandante do Brasil irá promover as entradas de Alisson, Éder Militão e Guilherme Arana nos lugares de Weverton, Thiago Silva e Alex Sandro, respectivamente.



De acordo com o treinamento de Tite, Lucas Paquetá também jogará mais centralizado e próximo do Neymar. Neste domingo (5), a Seleção realizou trabalhos táticos, movimentações ofensivas, mas também trabalhou bola parada.



Na última quinta-feira (2), o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5 a 1 em Seul. Nesta segunda-feira, a equipe de Tite entra em campo diante do Japão, às 6h20 (horário de Manaus), no último amistoso da data Fifa de junho.

*Com informações do Lance

