Jogador convocado por Tite sofre tentativa de assalto com troca de tiros em São Paulo

O lateral-direito Emerson Royal, do Tottenham, sofreu uma tentativa de assalto que resultou em troca de tiros na madrugada desta sexta, na cidade de Americana, no interior de São Paulo. O bandido acabou atingido e foi encaminhado para um hospital da região. As informações são do portal “globoesporte.com”.

Tudo teria acontecido após o jogador ser abordado pelo assaltante, após sair de uma festa na cidade. Um policial à paisana, que estava na mesma casa noturna, reagiu a tentativa do bandido e uma troca de tiros aconteceu. O lateral e o seu empresário fizeram um Boletim de Ocorrência em uma delegacia na cidade. Emerson não sofreu qualquer ferimento.

Revelado pela base da Ponte Preta, Emerson Royal passou pelo Atlético-MG antes de se transferir para o futebol europeu. Ele atuou pelo Real Betis, pelo Barcelona, até chegar ao Tottenham, equipe que atuou na última temporada, tendo feito 41 partidas, marcando um gol e dando uma assistência.

O bom momento no clube inglês fez Emerson receber algumas oportunidades com Tite em convocações da seleção brasileira. Ao todo, o lateral-direito participou de três partidas nas Eliminatórias e alimenta esperanças de ser convocado para disputar a próxima Copa do Mundo.

