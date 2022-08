Professor de Jiu-jitsu conquista medalha de ouro na Grand Slam Rio 2022

O professor de artes marciais do Sesc AM defende o título de campeão brasileiro no torneio árabe

Manaus (AM)- No Rio de Janeiro, o atleta amazonense, Gabriel Moraes, foi vencedor da medalha de ouro na competição Abu Dhabi Grand Slam, que reúne os melhores lutadores de jiu-jitsu do mundo.

O professor de artes marciais do Sesc AM defende o título de campeão brasileiro no torneio árabe desde 2017. A competição foi realizada no último fim de semana e contou com atletas de onze países.

Na divisão por países, o Brasil conquistou o título geral ao somar 477.300 pontos. O segundo lugar ficou com os Emirados Árabes Unidos, com 25.500 pontos, enquanto os argentinos completaram o pódio ao somar 12.120 pontos.

Esta foi a terceira etapa da competição, depois de passar pelos Emirados Árabes e Inglaterra. Ao final dos torneios, os melhores atletas serão selecionados para o campeonato mundial (World Pro), que será realizado em Abu Dhabi, no mês de novembro.

Gabriel Moraes é tetra campeão no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (CBJJ), bicampeão no World Master 2019, bicampeão no International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IIBJJF), bicampeão no Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship. E, agora, seis vezes campeão da Grand Slam de Jiu-Jitsu.

Aulas de Jiu-Jitsu

O campeão da modalidade é também professor de artes marciais do Sesc Amazonas. Gabriel Moraes leciona Jiu-Jitsu, três vezes na semana, para alunos acima de 8 anos de idade. As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas, às 18h (para alunos entre 13 e 17 anos), e às 19h (para alunos acima de 15 anos de idade). Também tem uma turma com aulas às terças, quintas e sextas, às 18h (para alunos entre 08 e 12 anos de idade).

Os interessados podem realizar a matrícula nas Centrais de Relacionamento do Sesc AM, situadas no Centro (Rua Henrique Martins, n.427) e no bairro Alvorada (Avenida Constantinopla, n.288 – Sesc Balneário). As aulas acontecem na unidade Sesc Balneário.

O valor da mensalidade é de R$ 95,00 para o público geral e R$ 70,00 para trabalhadores do comércio e seus dependentes. Mais informações pelo telefone: (92) 2121-5362 .

*com informações da assessoria

