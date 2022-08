Abel Ferreira vê justiça no empate entre Palmeiras e Atlético-MG

O técnico avaliou o empate e prepara o time para o 'tudo ou nada' do jogo de volta

O Palmeiras empatou no fim do confronto das quartas de final com o Atlético-MG, pela Libertadores, após sair perdendo por 2 a 0 nesta quarta (3). Apesar disso, Abel Ferreira viu o resultado como justo e mais uma vez fez uma referência positiva ao seu elenco.

“É fruto de muito trabalho dos nossos jogadores, que têm uma crença e mentalidade competitiva muito forte. É uma equipe que tem sucesso porque sabe que, se der o máximo nos treinos e jogos, o treinador vai aceitar qualquer resultado. Tem que dar em cada lance o melhor de si. Jogamos contra uma equipe muito qualificada, muito bem treinada, nos pressionou muito, nos reduziu espaço, e foi melhor que o Palmeiras na primeira parte”, disse o português na coletiva pós-jogo.

Abel Ferreira também trouxe no papo com a imprensa a relação com Cuca, treinador que o português superou nas duas últimas Libertadores, nas quais levantou os títulos.

“Eu nunca disse isso [que ganhou do Cuca], mas quanto mais tempo passo aqui mais admiro os treinadores brasileiros. Fazem autênticos milagres porque jogam sem tempo para treinar. Na Europa temos muito tempo para treinar, e aqui muitas vezes não dão tempo, apanham e têm de sair. No futebol há três resultados possíveis: vitória, empate e derrota. Tenho ótima relação [com Cuca]. Eu não jogo contra nenhum treinador, meu tempo como jogador já foi. O futebol somos nós que jogamos, é o Palmeiras, não sou eu. Ele é um grande treinador, tem muita experiência e o respeito muito, além de ter uma equipe muito qualificada. Mas eu não jogo contra treinador nenhum”, finalizou o comandante palmeirense.

Sem a derrota para o Atlético-MG, agora são 20 partidas sem ser derrotado como visitante na Libertadores. A última vez ocorreu ainda em 2019.

“Eu não mudo o futebol brasileiro, mas posso mudar meus jogadores, a forma como eles pensam e jogam. O segredo hoje foi sermos positivos mesmo na adversidade, e acho que a equipe tem dado passos muito grandes para lidar com as adversidades do jogo”, concluiu Abel Ferreira.

