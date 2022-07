Palmeiras vence o Internacional e dispara na liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Internacional, por 2 a 1, no Allianz Parque pela 19ª rodada e acaba a primeira parte do Brasileirão com 39 pontos na tarde neste domingo (24).

Os gols do Alviverde foram anotados por Gustavo Gómez e Gabriel Menino. Alemão marcou para os visitantes. Além disso, o Colorado perdeu a invencibilidade que durava desde 19 de junho, quando sofreu o revés para o Botafogo.

Com a vitória, o Palmeiras manteve o tabu de nunca ter perdido para o Internacional em seu estádio, com sete vitórias e dois empates. Além disso, aumentou o saldo de gols para 18 e manteve o primeiro lugar, ainda, no quesito de melhor ataque (31) e defesa (13).

Recomeço



Os times de Palmeiras e Internacional terão a semana livre visando apenas o começo do 2º turno do Brasileirão. O Verdão vai visitar o Ceará, às 16h30 (Brasília), na Arena Castelão, pela 20ª rodada, no sábado (30). No dia seguinte, o Internacional receberá o Atlético-MG, no Beira-Rio, às 16h (Brasília).

Líder disparado



No início, o Palmeiras não deu chances para o Internacional, sob os olhares da sua torcida. O goleiro Daniel, do Colorado, teve muito trabalho para evitar um placar mais elático na partida. Sem contar as chances que passaram perto da sua meta, que foi vazada duas vezes. O Verdão o tempo todo atuou no campo de ataque e sufocando os gaúchos, que não conseguiam ter uma saída de bola.

Os gols do Alviverde foram anotados por Gustavo Gómez, aos 17′ do primeiro tempo, e por Gabriel Menino, aos 42′ da etapa final, para dar ao líder disparado do Campeonato Brasileiro cinco pontos sobre os rivais abaixo da tabela. O atacante Alemão chegou a empatar o confronto, aos 36′ do segundo tempo. Ainda deu tempo para duas defesas de Weverton em uma finalização do atacante Maurício e de Carlos de Pena. Também houve uma bola na trave em chute de Alemão.

Foto: CESAR GRECO/SITE OFICIAL

*R7

Edição Web: Bruna Oliveira

