Com criança no colo, mulher é executada a tiros no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Com filha de 2 anos no colo, uma mulher identificada como Gracimarlei Gomes Marinho, de 39 anos, foi executada a tiros na rua Quintino Bocaiuva, no Centro de Manaus, Zonal Sul. As informações são da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com o marido da vítima que não quis se identificar, Gracimarlei Marinho foi visitar a irmã e levava consigo a filha, de apenas 2 anos. Quando elas chegaram em frente à casa, dois homens chegaram em uma motocicleta, modelo CB 300, de cor vermelha e executaram a mulher com vários tiros.

Os criminosos fugiram do local e abandonaram o veículo em via pública.

Gracimarlei tentou proteger a criança e mesmo ferida, chegou a entrar na casa da irmã, mas não resistiu.

O marido da vítima relata que não sabe a motivação do crime, pois, afirma que ela não tinha envolvimento com drogas ou tenha sido ameaçada antes. Ele acredita que ela tenha sido confundida com outra pessoa e acabou morta.

“Eu estava em casa quando ouvi os outros avisarem que ia ter tiroteio e era para fechar as portas. Eu fechei a casa, apaguei as lâmpadas e pensei na minha esposa. E nesse momento a irmã dela chegou avisando que tinham matado ela. Eu vim correndo e ainda coloquei a cabeça dela em meu joelho. Ela morreu no meu joelho ainda”, lamenta o marido de Gracimarlei Marinho.

A Polícia Civil esteve no local para fazer a identificação do corpo e investigar a motivação do crime. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve na residência para fazer a remoção do corpo.

Câmeras de segurança de casas e comércios da Quintino Bocaiuva devem ajudar a polícia a identificar os envolvidos na execução.

