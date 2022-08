Novo Remanso terá iluminação pública à LED e obras de recuperação das ruas

Itacoatiara (AM) – Maior produtor de abacaxi do Amazonas, a Vila de Novo Remanso, em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), vai ganhar iluminação pública à LED e um pacote de obras para recuperação do sistema viário, que deve beneficiar cerca de 50 ruas em situação crítica. Os investimentos são do Governo do Estado e visam melhorar as condições da localidade, que será uma das beneficiadas com a reconstrução da rodovia AM-010.

Para a recuperação do sistema viário de Novo Remanso, o Governo do Amazonas prevê investimentos da ordem de R$ 29,9 milhões. De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), o projeto inclui uma área de intervenção de 26,54 quilômetros de ruas da comunidade, incluindo a construção de calçadas, meio-fio, sarjetas e drenagem.

“Nós estamos com um projeto para a pavimentação da estrada que liga a AM-010 até Novo Remanso, um outro projeto que liga a estrada do Novo Remanso a Engenho. Nós já estamos no processo de licitação para recuperação do sistema viário”, afirma o governador Wilson Lima.

Além da recuperação das ruas, o governo estadual vai implantar o programa Ilumina+ Amazonas, em Novo Remanso. O programa de modernização da iluminação pública no interior do Estado é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

“No mês que vem nós já começamos iluminação pública a LED. Até a realização da Expo Remanso, a iluminação já vai estar toda montada e de noite vai ser tipo dia em Novo Remanso”, salientou o governador.

Conforme a UGPE, serão instaladas 827 luminárias de LED, sendo que em 256 pontos haverá iluminação pela primeira vez. São 46 ruas que representam 30% da comunidade saindo da escuridão com a chegada do Ilumina+ Amazonas.

Técnicos da empresa responsável pela execução dos trabalhos já realizaram a vistoria e o mapeamento dos locais que receberão a nova iluminação. Pela grande capacidade, as luminárias de LED duram três vezes mais do que os modelos existentes no local.

De acordo com o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campelo, as luminárias de LED são a alternativa mais sustentável para a iluminação pública, com maior eficiência energética e economia de até 60% no consumo.

“Como não possuem filamentos metálicos, mercúrio ou substâncias tóxicas na composição, a luminária de LED não emite poluentes ao meio ambiente. O modelo também reduz custos, emissão de carbono e não emite raios ultravioletas”.

Balanço

O município de Itacoatiara já está 100% iluminado com a nova tecnologia desde julho. Foram substituídos 6,2 mil pontos de iluminação na sede e também na Vila de Lindoia e comunidade Jacarezinho, na zona rural.

O Ilumina+ Amazonas segue em ritmo acelerado, já tendo alcançado treze municípios e sete comunidades rurais. Em nove municípios, os serviços foram concluídos e seguem avançando em Presidente Figueiredo, Humaitá e Rio Preto da Eva.

Ainda este mês, o Ilumina+ está previsto para chegar ao Distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré. Os próximos municípios contemplados são Eirunepé, Carauari, Benjamin Constant, Tabatinga, Boca do Acre e São Gabriel da Cachoeira.

*Com informações da assessoria

