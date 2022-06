Governo do Amazonas injeta mais de R$ 1 milhão na economia de Parintins

Os recursos foram repassados por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam)

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima realizou a entrega de equipamentos e cheques-pagamento, além da liberação de crédito especial, somando R$ 1,1 milhão em investimentos em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Os recursos foram repassados por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

“Todas as vezes que a gente vem trazer investimentos em Parintins, o nosso governo deixa um legado. Assim como fez em 2019, a gente deixa aqui recursos, a gente entrega crédito, como fizemos para o empresário que trabalha com o ramo de hotelaria. Isso significa mudança de vida, porque com esse dinheiro de operação de crédito é possibilidade de quem tem um pequeno negócio poder ampliar sua atividade, contratar mais uma pessoa, comprar mais um equipamento”, disse Wilson Lima.

O governador destacou que o principal objetivo dessas ações é movimentar a atividade econômica na cidade, não apenas durante o Festival. “Para quem não mora em Parintins, quem vai trabalhar no festival, vai trabalhar com muito amor, vai brincando, mas para quem mora em Parintins, o Festival é algo muito sério porque muitas famílias dependem dele para poder garantir o seu sustento”, acrescentou o governador.

O investimento, por meio de editais de fomento do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), vai beneficiar 2.990 pessoas de forma direta e indireta na cidade. Uma das instituições que foram beneficiadas com o investimento foi o Pelotão Mirim de Parintins. A instituição recebeu materiais permanentes e de consumo no valor de R$ 141.952,00.

O recurso será utilizado para a estruturação da sede, incluindo um laboratório de informática com 20 computadores para a promoção de atividades educacionais para crianças e adolescentes, visando o desenvolvimento social e a redução da vulnerabilidade. A instituição atende 250 crianças e adolescentes, e 1.250 pessoas direta e indiretamente.

A presidente do Pelotão Mirim, Sylma Cintra, destaca que essa foi a primeira vez que um governador investiu na instituição que contribui com a educação dos menores.

“Hoje, eu tenho orgulho de dizer que nós temos um governador digno, que olha para todos os projetos e ajuda a todos que precisam. Isso para mim é muito importante. Eu estou na polícia há 30 anos, já estou na reserva, e continuo há 21 anos no pelotão mirim como voluntária, e isso para mim é uma grande satisfação”.

Também foram beneficiadas, com fomento do FPS, a Associação de Moradores do Bairro Itaúna, no valor de R$ 150.000; a Cooperativa dos Produtores em Agropecuária e Extrativismo do Município de Parintins (Coopapin), com R$ 98.980; e a Cooperativa Agroindustrial do Caburi (Coopcaburi), com R$ 200.000.

Crédito

Por meio de 72 operações do programa Mais Crédito Amazonas, a Afeam realizou uma liberação especial de crédito de R$ 541 mil. As operações foram destinadas principalmente aos setores do comércio, turismo e serviço para atender antecipadamente as demandas do município para o Festival Folclórico de Parintins.

