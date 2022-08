Campeã brasileira de Fisiculturismo aponta que “preconceito caiu no esporte”

Quando se fala de musculação e sua prática, uma vertente bastante comentada e observada é o fisiculturismo. A modalidade foi ganhando cada vez mais popularidade com o passar dos anos.



No Brasil, segundo a campeã nacional e internacional Aline Machado, o preconceito com o esporte foi diminuindo com o passar dos anos e com o maior conhecimento por parte das pessoas.

“O preconceito se tinha antigamente pelo fato de que muitas pessoas não conheciam o esporte. Hoje cada vez mais os adolescentes, adultos e idosos estão buscando mais qualidade de vida, buscando se cuidar, ter um corpo bonito. O mundo fitness vem crescendo muito e vem conquistando um espaço que antigamente não tinha. Hoje em dia o preconceito deu lugar para a admiração por nós atletas, pois levar uma vida regrada e disciplinada não é para qualquer um. Ter foco e disciplina em manter uma alimentação, uma rotina de treinos, manter a constância disso tudo é bem difícil. Tem que gostar muito do que faz e essa disciplina gera muita admiração principalmente por aquelas pessoas que dizem não conseguir”, comentou.

Ainda conforme Aline, o esporte ganha mais espaço no Brasil. Muitos campeonatos profissionais já estão sendo realizados aqui, enquanto que há alguns anos atrás você só competia no profissional se fosse fora do país.



“O Brasil está já bem colado com os EUA em termos de reconhecimento, campeonatos e não está muito atrás até na questão de patrocinadores.

Cada vez mais estamos ganhando o nosso espaço e reconhecimento”, comemorou.



Aline falou ainda que, assim como qualquer outro esporte, o fisiculturismo é excelente não só para a saúde do corpo como para a saúde da mente. Para ela, melhorar a qualidade de vida com exercícios físicos e alimentação saudável não tem coisa melhor.

“Fortalecimento da musculatura, melhorar flexibilidade, prevenção contra patologias crônicas, melhora da circulação sanguínea. Não é só o fisiculturismo que proporciona todos esses benefícios, mas sim a prática de qualquer atividade física. O importante é você introduzi-Las na sua rotina”, mencionou.

MF Press Global

Sobre Aline Machado

Aline Machado é uma atleta de fisiculturismo com oito anos de carreira. Ela já conquistou muitos títulos importantes dentro do esporte. Aline é Bi campeã estadual, Campeã Brasileira, Bi campeã do Arnold Classic, Tri campeã do Olympia Amateur Las Vegas, Brasil-Argentina, entre outros títulos.



Além de ser atleta , é digital influencer e atualmente cursa nutrição – está finalizando os dois últimos estágios para se formar.



Nas redes sociais ela compartilha não só a sua rotina como também dicas, treinos, tudo sobre sua preparação para os campeonatos, além de motivar principalmente mulheres que buscam mudar seu estilo de vida e ter uma vida mais saudável.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

