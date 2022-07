Feira Fitness do Norte acontece neste fim de semana em Manaus

Manaus (AM)- A 1ª Feira Fitness do Norte “Sardinha Workshop Day” será realizada neste fim de semana, de 16 e 17 de julho, sábado e domingo, na avenida Torquato Tapajós, em Manaus.

O evento vai reunir os principais líderes do segmento, investidores e empreendedores do mercado fitness. Além disso, vai proporcionar aos participantes e visitantes, conhecimento de mercado, interação com personalidades do meio. A feira vai, ainda, colaborar com a geração de negócios e a troca de experiências.

A feira vai contar com a participação de uma atração nacional. É o atleta Fernando Sardinha, fisiculturista profissional, instrutor e empresário, e atualmente com uma das carreiras mais longevas no cenário do fisiculturismo brasileiro.

Além de Sardinha, o evento terá a presença de mais seis profissionais regionais renomados de áreas diversas, tais como: o nutricionista Antônio Neto; o endocrinologista Thiago Veríssimo; o fisioterapeuta Filipe Oliveira; os treinadores Diego Porto e Leandro Portela; e o empresário Djalma Pinheiro. Os convidados trarão palestras que prometem agregar muito valor ao foco principal do evento, que é atrair resultados para alta performance.

O evento terá o formato de cursos teóricos e práticos aos inscritos, ao mesmo tempo em que ocorre uma feira com entrada gratuita no estacionamento da academia, com stands dos patrocinadores/apoiadores. Ao todo serão 18 horas de programação, divididas em dois dias, das 8h às 17h.

