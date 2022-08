Beleza de curta duração: aparição das flores em ipês dura cerca de 10 dias

Manaus (AM) – A avenida Djalma Batista, localizada na Zona Centro-Sul de Manaus, ganhou um toque de beleza por conta dos ipês que floresceram no meio-fio. De acordo com a bióloga Rosany Martins, o período de aparição das flores dura pouco mais de uma semana, podendo chegar a 10 dias. Além da beleza natural, a planta traz vários benefícios para os seres vivos e para o meio ambiente.

“Os ipês trazem valor estético, sombreamento, conforto térmico, servem de alimentos para as aves e insetos, são utilizados em projetos de reflorestamentos, recuperação de áreas degradadas e também apresentam alto potencial econômico devido à alta qualidade de sua madeira”, explica Rosany.

Foto: Keynes Breves/Semmas

Segundo a especialista, os ipês são plantas ornamentais pertencentes à família Bignoniaceae. Dentre as espécies com floração mais exuberantes, estão os ipês-roxos/ipês-rosas (várias espécies do gênero Handroanthus sp.), ipês-amarelos (várias espécies do gênero Handroanthus sp.) e o ipê-branco (Tabebuia roseoalba). Na avenida Djalma Batista, é possível encontrar as espécies de cor rosa, branca e amarela.

Dano estrutural

Algumas pessoas se preocupam com o dano que a planta pode causar caso cresça ao ponto de despedaçar as vias de trânsito, uma vez que o ipê pode atingir até 20 metros de altura. Porém, a bióloga afirma que, justamente por causa da espécie da planta, é necessário fazer um planejamento urbano e avaliar o local recomendado para o crescimento da árvore.

“Dependendo da espécie [as raízes podem quebrar o solo]. Os ipês-amarelos e brancos podem ser plantados em calçadas, uma vez que possuem floração precoce e são árvores menores quando comparadas ao ipê-roxo”, relata.

O diretor de arborização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Deyvson Braga, afirma que “o ipê possui sistema radicular bastante ramificado, mas não chega a ser excessivamente agressivo ao pavimento. Mantendo-se área permeável adequada ao redor das árvores, diminui-se as ocorrências de afloramento de raízes. Mesmo em possíveis casos [de as raízes abrirem o solo], pode-se realizar a poda de raízes uma vez que o ipê apresenta boa regeneração”.

Mais beleza natural

Deyvson diz que além dos ipês, outras espécies de plantas ornamentais foram plantadas em outras vias da cidade para diversificar e garantir o equilíbrio da paisagem, além de fomentar a atratividade comunitária.

“Diferentemente da avenida Djalma Batista, em outras vias e espaços públicos, foi associado com outras espécies visando a maior diversidade das espécies utilizadas na arborização. A diversificação das espécies utilizadas na arborização urbana está prevista no Plano de Arborização de Manaus e é importante para garantir um percentual equilibrado entre espécies nativas e exóticas visando a diminuir riscos fitossanitários e fomentar a atratividade para a fauna”, completa.

Do outro lado do mundo

Na Coreia do Sul existem vários festivais por causa das cerejeiras que florescem em estações diferentes em cada região do país e simbolizam pureza e beleza, por saírem da época fria para a estação de primavera. Foto: Reprodução

O florescimento dos ipês em Manaus lembra o festival de cerejeiras em flor que acontece na Coreia do Sul, principalmente em relação ao período de aparição das flores. Na Coreia do Sul, as cerejeiras em flor duram cerca de duas semanas e depois começam a cair. Os ipês têm praticamente a mesma durabilidade, podendo chegar até 10 dias após o florescimento.

No Brasil, as cerejeiras de várias espécies são cultivadas na região Sul, onde a temperatura fria é própria para o cultivo da árvore e as flores costumam aparecer nos meses de setembro a novembro, período da primavera. Já os ipês, por serem plantas que precisam de calor, tem a sua floração entre junho e novembro. No entanto, cada espécie tem sua época de floração.

Os primeiros ipês a florir são os ipês-roxos/ipês-rosas, em seguida os ipês-amarelos e por último os ipês considerados mais raros, os brancos e verdes. Apesar de haver períodos distintos para as floradas, nem sempre é uma regra, uma vez que condições climáticas como a presença de chuvas e de frio podem interferir no período de floração dos ipês, fazendo com que eles floresçam todos ao mesmo tempo.

Leia mais:

Inicia nesta quinta-feira (18) programação da 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura da Amazônia

Orquestra promove festival com trilhas sonoras clássicas do cinema em Manaus

Tenório Telles lança “Estudos de Literatura do Amazonas” nesta quarta (17)