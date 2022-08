Inicia nesta quinta-feira (18) programação da 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura da Amazônia

O evento irá iniciar no Centro de Convenções Vasco Vasques 2 (CCA2), localizado no bairro Flores, zona Centro-Sul

Com a proposta de promover um ambiente favorável a conexões e investimentos, a primeira edição da Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura da Amazônia (1ª FPEA), inicia nesta quinta-feira (18), às 14h, no Centro de Convenções Vasco Vasques 2 (CCA2), localizado no bairro Flores, zona Centro-Sul.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o Prefeito de Manaus, Davi Almeida, participam da mesa de abertura ao lado de representantes de autarquias federais, instituições de ensino, investidores e empresários.

O evento, realizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese Manaus), tem patrocínio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), que apresenta vasta programação de palestras e workshops durante os três dias de evento, no estande voltado à qualificação e inovação com temática voltada ao mercado de Turismo. O público presente poderá conferir ainda uma parede de escalada, de forma gratuita.

“A Semtepi vem sempre fomentando o empreendedorismo de forma transversal e direta, e desta vez, considerando as peculiaridades amazônicas, entende que fortalecer toda a rede que está paralela ao Turismo de Pesca, ao Ecoturismo, é muito importante para a nossa cidade. A Prefeitura trabalha pela visibilidade mundial de Manaus por suas potencialidades” , afirma o secretário da Semtepi, Radyr de Oliveira Júnior.

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) também apresenta espaço interativo na feira.

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), apresenta as potencialidades turísticas dos municípios que integram o Mapa do Turismo Brasileiro.

Outros sete municípios

Novo Airão, Maués, Nhamundá, Autazes, São Sebastião do Uatumã, Atalaia do Norte e Presidente Figueiredo – expõem as belezas naturais e iniciativas voltadas ao Turismo dentro do calendário de cada cidade.

De acordo com o presidente do Codese Manaus, Euler Guimarães, a feira tem o objetivo de promover negócios entre empreendedores regionais e evidenciar o potencial de turismo da Floresta Amazônica.

“O Turismo de Natureza é a principal tendência do segmento em nível mundial. O Amazonas tem um potencial de se destacar nessa vertente e oportunizar a geração de emprego e e investimentos que possam tornar nosso Estado exemplo de economia verde” , afirma Euler Guimarães.

O público presente poderá ainda conferir exposição de artesanato, praça de alimentação e apresentação cultural musical “Ecofestival do Peixe Boi: Jaú e Anavilhanas”. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/FPEA2022 .

*Com informação da assessoria

Leia mais:

Economia brasileira cresceu 1,1% no 2º trimestre, aponta pesquisa

Reajuste do Auxílio Brasil altera projeção do PIB para 2022, diz IFI

Sine Manaus oferta 287 vagas de emprego nesta quarta-feira (17)