Homem condenado por estuprar sobrinha de 8 anos é preso em Manaus

O crime ocorreu no dia 16 de abril de 2010, mas a condenação do suspeito saiu somente neste ano

Manaus (AM) – Um homem de 42 anos que não teve o nome divulgado pela polícia foi preso na manhã desta quarta-feira (24), no bairro São Lázaro, na Zona Sul de Manaus. Ele é condenado por estuprar a própria sobrinha, que na época do crime tinha oito anos de idade.

De acordo com o delegado Mauro Duarte, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime ocorreu no dia 16 de abril de 2010, mas a condenação do suspeito saiu somente neste ano. Ele foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado.

“O mandado de prisão foi expedido no dia 9 deste mês e nesta quarta-feira (24), conseguimos cumprir a ordem judicial após recebermos denúncia de que o indivíduo estava escondido em uma casa no São Lázaro” , explicou o delegado.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 30° DIP. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele deve ser encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

