São Paulo (SP) – O empresário João Henrique Stakowiak, foi detido após atirar em um homem que tentou assaltá-lo, em um posto de combustíveis, localizado na rua Doutor Jesuíno Maciel, em Campo Belo, Zona Sul de São Paulo, na sexta-feira (26).

Segundo o relato de João Henrique, ele abastecia seu veículo de luxo, modelo Porsche, em um posto de gasolina quando foi abordado por um suspeito armado. O assaltante se aproximou e exigiu o relógio do motorista que custa cerca de R$ 40 mil reais. No entanto, a vítima, que possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), exibiu a arma que estava no carro.

Assim que o suspeito viu a arma, fugiu e passou a ser perseguido pelo empresário, que nos primeiros disparos atingiu uma loja de decoração, quebrando a vidraça do estabelecimento.

Um policial civil à paisana percebeu a ação, interveio e disparou no pé do suspeito, que caiu e foi imobilizado pelo agente. Pelas imagens de câmera de segurança, é possível ver quando João Henrique se aproximou e disparou contra o ombro do homem.

Ele responderá por tentativa de homicídio. Sua prisão foi convertida em preventiva neste sábado (27).

O assaltante, identificado como Sidnei Fernandes, de 35 anos, foi socorrido e encaminhado a um hospital da região e não corre risco de morte. Com ele foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Ele estava foragido desde uma saída temporária na qual não retornou ao presídio. Veja o vídeo:

*Com informações do R7

