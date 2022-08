Manaus (AM) – Luan de Sousa Medeiros, de 28 anos, conhecido como “Luanzinho”, foi assassinado na madrugada deste domingo (28), em frente à casa da mãe dele. O crime aconteceu no bairro Mutirão, no Cacau Pirêra, distrito de Iranduba (distante a 36 quilômetros de Manaus).

Informações preliminares dão conta de que, “Luanzinho” era procurado pela polícia, pelos homicídios do digital influencer Marco Illguinner Paiva de Menezes, de 27 anos. O influencer morreu no dia 9 de setembro do ano passado, em um tiroteio ocorrido no velório de seu amigo, o cantor de Forró Romarinho, da banda ‘Forró Di Respeito’.

A mãe do acusado contou à polícia que ela estava dormindo, quando foi surpreendida pelo barulho de uma sequência de tiros e acabou encontrando o filho morto.

Ainda, de acordo com a polícia, “Luanzinho” fazia parte de uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas da localidade e a morte dele, possivelmente, tenha a ver com acerto de contas. Ele também era acusado de ter matado um peixeiro residente no distrito.

A polícia acredita que o crime seja um acerto de contas por envolvimento com o tráfico, mas não descarta a hipótese de ser vingança.

