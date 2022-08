Mulher é agredida pelo companheiro com terçado e suspeito é preso na Zona Sul de Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como João B. C. S. S, foi preso na manhã desta terça-feira (30), suspeito de agredir a própria companheira. O caso aconteceu em um apartamento no bairro Santa Luzia, na Zona Sul da capital amazonenese.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da 2° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que foram acionados pela vítima. A equipe informou que a mulher estava aos prantos quando informou estar sendo agredida com socos no estômago e pancadas na cabeça pelo companheiro.

O homem também desferiu lambadas de terçado nas costas da vítima. Ao perceber a presença da guarnição o suspeito se trancou no apartamento e afirmou que iria matar a vítima por ela ter chamado a polícia.

O suspeito estava bastante exaltado e batia um terçado no outro. Foi preciso a polícia arrombar a porta do imóvel. O homem resistiu à prisão e foi necessário o uso da força para contê-lo.

A vítima e o suspeito foram conduzidos para Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Com ele foram apreendidos dois terçados.

O suspeito que não tinha passagem pela polícia irá responder por violência doméstica e deve ficar à disposição da Justiça em Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis.

